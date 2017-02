Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu amortyzowanych składników majątku

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 stycznia 2017 r., 2461-IBPB-1-3.4510.1161.2016.1.TS.

Sprawa dotyczyła spółki, która przewiduje w przyszłości utworzenie spółki z o.o. Do nowo utworzonej spółki może zostać wniesiony wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w zamian za co nowa spółka wyemituje dla wnoszącego wkład swoje udziały o łącznej wartości nominalnej równej lub zbliżonej do wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia dokonania aportu. Wartość przedmiotowego aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesiona zostanie w przeważającej części na kapitał zakładowy spółki i jedynie w niewielkiej części, wartość wkładu może zostać wniesiona na kapitał zapasowy spółki.

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, w jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu spółki z tytułu odpłatnego zbycia amortyzowanych składników majątkowych wchodzących w skład nabytej w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że w przypadku sprzedaży amortyzowanych składników majątkowych znajdzie zastosowanie przepis art. 15 ust. 1u ustawy o CIT, zgodnie z którym, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej, wniesionej przez podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

W przypadku zbycia przez spółkę amortyzowanych składników majątkowych kosztem uzyskania przychodów będzie jego wartość początkowa pomniejszona o dokonane przez spółkę oraz zbywcę odpisy amortyzacyjne.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska spółka przytoczyła szereg potwierdzających je interpretacji podatkowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko spółki w całości za prawidłowe.

Stanisław Kędzierski

