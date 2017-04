Koszty uzyskania przychodów w przypadku opinii biegłego sądowego

Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2017 r., 0461-ITPB4.4511.806.2016.2.MK.

Sprawa dotyczyła podatnika, który jest zatrudniony na umowę o pracę na pełen etat. Dodatkowo w 2015 roku został powołany na biegłego sądowego w postępowaniach cywilnych w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej i od 2016 roku pełni tą funkcję oraz wykonuje opinie na zlecenie sądów. Zlecenia te są odpłatne. Zarówno organy powołujące go do pracy jak i strony procesowe nie mogą wpływać na treść opinii. Każda ekspertyza wykonana przez biegłego ma swój indywidualny charakter. Od 1 listopada 2016 roku podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a główny rodzaj działalności to „Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe”. Opinia biegłego jest tworzona swobodnie i spełnia przesłanki z ogólnej definicji utworu z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, tzn. jest dziełem w postaci dokumentu.

reklama reklama

Na tym tle podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy wykonując jako biegły sądowy opinie dla sądów i innych organów państwa, może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów.

Prezentując własne stanowisko wskazał, że opinie biegłego sądowego są tworzone swobodnie, bezstronnie i spełniają przesłanki z ogólnej definicji utworu. Opinii biegłego sądowego nie można uznać za dokumenty czy materiały urzędowe: sądy nie są urzędami, ale organami władzy państwowej, a opinie nie są „materiałami urzędowymi”.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Jego zdaniem, zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% jest możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie dzieła będącego przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przechodzą one na zleceniodawcę lub gdy udziela licencji na korzystanie z nich. Wykonywanie pracy twórczej nie oznacza bowiem automatycznie powstania utworu i przejścia praw z tego tytułu. Treść przepisu rozporządzenia, odnoszącego się do wynagrodzenia biegłych, w sposób jednoznaczny wskazuje, że wynagrodzenie biegłego jest wynagrodzeniem za wykonaną przez niego pracę, nie jest natomiast wynagrodzeniem z tytułu rozporządzenia przez twórcę prawami autorskimi do utworu.

Patrycja Łukasiewicz