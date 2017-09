Diety i ryczałt za nocleg dla pracowników w podróży służbowej są kosztem uzyskania przychodów

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca 2017r., 0111-KDIB2-3.4010.9.2017.2.AB.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą polegającą m.in. na wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego. Z tego tytułu zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowców wykonujących na jego polecenie przewozy drogowe poza granicami Polski. Pracownicy poza siedzibą podatnika są w podróży służbowej. Podatnik, w oparciu o obowiązujący w zakładzie pracy regulamin wynagradzania, wypłaca pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy z tytułu podróży służbowych, związanych z przewozami międzynarodowymi, zwrot kosztów podróży oraz dietę dodatkową.

W związku z tym podatnik zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytał, czy wypłacane kierowcom wykonującym przewóz międzynarodowy należności z tytułu odbywania zagranicznych podróży służbowych, w szczególności zwrot kosztów podróży służbowej, które obejmują dietę oraz zryczałtowaną kwotę noclegową, na podstawie obowiązujących w tym zakresie regulacji wewnątrzzakładowych, tj. regulaminu wynagradzania, w wysokości nieprzekraczającej limitów, stanowią koszt uzyskania przychodów podatnika.

Prezentując własne stanowisko podatnik wskazał, że ponoszone przez niego koszty są wydatkowane w celu osiągnięcia przychodów, gdyż podczas podróży służbowej pracownicy realizują zlecone im przewozy, które z kolei stanowią przedmiot usług sprzedawanych przez podatnika, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W związku z tym podatnik uprawniony jest do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na podstawie obowiązujących przepisów wewnątrzzakładowych z tytułu wypłat delegacji, jako związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. Zdaniem organu, podatnikowi przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy, będących w podróży służbowej, wartości diet oraz kwot ryczałtu za noclegi. Wskazać przy tym należy, że kwestie dotyczące zasad wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowych nie są uregulowane przepisami prawa podatkowego, co oznacza, że nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Patrycja Łukasiewicz