Czy czesne za studia można uznać za koszt uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu to wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu bądź też utrzymania źródła przychodu. Pomniejszając przychód o koszt jego uzyskania otrzymuje się dochód podatnika, będący podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ustawy podatkowe nie zawierają katalogu wydatków, które można uznać za koszty uzyskania przychodu. Wymieniają jedynie, jakich wydatków nie można w ten sposób kwalifikować. Aby poniesione wydatki zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu należy zbadać, czy został on poniesiony w celu zabezpieczenia czy zachowania źródła przychodów bądź ich uzyskania, oraz czy pozostaje on w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością. Związek ten nie musi mieć charakteru bezpośredniego – fakt, iż wydatek wpływa na przychody podatnika nie zawsze jest oczywisty do stwierdzenia na pierwszy rzut oka. Jednak to do podatnika należy wykazanie, że taki związek w rzeczywistości istnieje.

Czesne za studia a prowadzona działalność gospodarcza

Podatnik może zaliczyć czesne poniesione w związku ze zdobywaniem kwalifikacji zawodowych jako koszty uzyskania przychodu. Jednakże po jego stronie leży konieczność wykazania, iż koszty te zostały poniesione w związku z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów bądź samym jego uzyskaniem. Nie jest to skomplikowane, jeśli z charakteru prowadzonej działalności wynika, iż bez nabycia stosownych uprawnień podatnik nie miałby możliwości jej wykonywać.

Potwierdzeniem tej tezy może być stanowisko przedstawione w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 marca 2011 r., sygn. IPPB1/415-1130/10-4/KS, w którym organ skarbowy podkreślił, iż: „Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów magisterskich nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Konieczne jest również wykazanie związku przyczynowego między poniesionymi wydatkami, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu”.

Jednakże w tej samej interpretacji organ stwierdził, iż „skoro wydatki dotyczą studiów, które zostały zakończone w długim okresie czasu przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, to brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem, a uzyskaniem przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej w późniejszym okresie. Zatem przedmiotowe wydatki dotyczące studiów zakończonych przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie mogły obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Ponadto wskazać należy, iż wydatki na studia należą do wydatków o charakterze osobistym. Każdy podatnik ma prawo do dokształcania, bez względu na zamiar prowadzenia w przyszłości jeszcze nie rozpoczętej działalności gospodarczej”.

Wydatki na kursy doszkalające

Analogiczna sytuacja zachodzi w momencie, w którym podatnik podejmuje wszelkiego rodzaju inne czynności o charakterze edukacyjnym, z którymi wiąże się konieczność uiszczania stosownych opłat. Ma to miejsce na przykład przy uczęszczaniu na kwalifikacyjne kursy zawodowe bądź kursy językowe.

To z kolei znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 października 2010 r., sygn. IPPB1/415-778/10-2/RS: „Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektów multimedialnych, głównie w tematyce muzyki i radia. Firma, z którą Wnioskodawca współpracuje, rozszerza swoją działalność na Ukrainie i w Rosji. Wnioskodawca został zobligowany do wsparcia merytorycznego oddziału ukraińskiego w kwestii budowy i programowania tamtejszego radia internetowego. W tym celu Wnioskodawca jest zmuszony rozmawiać w języku angielskim z tamtejszymi pracownikami. W związku z faktem, iż znajomość tego języka w przypadku Wnioskodawcy jest niewystarczająca, Wnioskodawca w celu utrzymania dalszej współpracy ze spółką G. i zachowania źródła przychodów, zmuszony jest podnieść swoje umiejętności w tym zakresie na specjalnym kursie. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż podnoszenie znajomości języka angielskiego przedsiębiorcy ma na celu zachowanie obecnego źródła przychodu oraz pozyskiwanie coraz większej liczby klientów”.