Catering na szkoleniach pracowników kosztem uzyskania przychodów pracodawcy

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2017 r., 0111-KDIB2-3.4010.15.2017.1.AB.

Sprawa dotyczyła spółki, która specjalizuje się w wynajmie podnośników (w tym podestów ruchomych i ładowarek teleskopowych), a także prowadzi ich sprzedaż (włączając części do tych maszyn) oraz świadczy usługi serwisowe oraz szkoleniowe. Spółka organizuje dla swoich pracowników szkolenia prowadzone przez pracowników spółki lub przez podmiot zewnętrzny. Szkolenia te mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Spółka posiada więcej niż jedną placówkę, w której pracują zatrudnieni przez nią pracownicy. W konsekwencji, chcąc zgromadzić pracowników w jednym miejscu w celu ich przeszkolenia, spółka jest zmuszona ponosić koszty dojazdu oraz usług noclegowych i gastronomicznych (cateringowych).

Spółka ponosi koszty usług gastronomicznych (cateringowych) świadczonych w trakcie szkoleń. Zakupy usług gastronomicznych (cateringowych) są dokumentowane fakturami, przy czym usługodawcy stosują tutaj różne sposoby ujęcia tych usług na fakturze. Przykładowo, faktura może wskazywać łączną kwotę należną za usługi gastronomiczne (cateringowe) zapewnione wszystkim pracownikom uczestniczącym w szkoleniu, zebraniu bądź będącym w delegacji, a może zdarzyć się tak, że wyszczególniona jest liczba posiłków i ich rodzaj. W ramach jednej usługi gastronomicznej (cateringowej) mogą zostać zamówione rożne rodzaje posiłków w różnej cenie. Pod pojęciem usług gastronomicznych (cateringowych) spółka rozumie nie tylko dostawę obiadów, lunchów i kolacji, lecz również kanapek, kaw, herbat oraz innych napojów bezalkoholowych.

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała czy wydatki na nabycie usług gastronomicznych (cateringowych) mogą zostać przez nią zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W ocenie spółki, wydatki na nabycie usług gastronomicznych (cateringowych) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Skoro celem szkoleń organizowanych przez spółkę jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (które są ściśle związane z wykonywanym zawodem i zakresem obowiązków), jak również zapewnienie jak najlepszej obsługi klientów spółki, to koszty organizacji szkoleń, w tym wydatki na nabycie usług gastronomicznych (cateringowych), mogą być zaliczane przez do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe znajduje potwierdzenie np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2014 r., IBPBI/2/423-1355/14/SD, w której podkreślono, że wydatki na zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych nabywanych przez spółkę w związku z organizowanymi szkoleniami dla pracowników, których celem jest podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, jako wydatki spełniające przesłanki zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy CIT i niewymienione w tzw. negatywnym katalogu kosztów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe.

Zdaniem organu, kwestią podlegającą rozstrzygnięciu jest, czy ponoszone wydatki mają charakter wydatków reprezentacyjnych, czy też ogólnych kosztów funkcjonowania spółki. Wyłącznym bądź dominującym celem ponoszenia wydatków reprezentatywnych jest stworzenie pewnego wizerunku firmy. Dodatkowo, działania o charakterze reprezentacyjnym podejmowane są w stosunku do podmiotów zewnętrznych, nie dotyczą zatem pracowników firmy jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej, współpracujących ze spółką na podstawie umów o świadczenie usług.

Wobec tego, wydatki ponoszone na zakup usług gastronomicznych (cateringowych) nabywanych przez spółkę w związku z organizowanymi szkoleniami, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz osób współpracujących ze spółką, jako wydatki spełniające przesłanki zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i niewymienione w tzw. negatywnym katalogu kosztów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Patrycja Łukasiewicz