Kiedy wydatki na garnitur i koszule można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zalicza się do nich – oprócz wydatków pozostających w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami – także te pośrednio z nimi związane. To na podatniku spoczywa jednak ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego, a zatem, że wskazane wydatki zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania dochodu. Wynika z tego, że nie każdy poniesiony wydatek może zostać uznany za taki koszt i podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Elegancka odzież do pracy a koszty uzyskania przychodu

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że zakup eleganckiej garderoby, np. garnituru czy krawata, użytkowanej przy wykonywaniu działalności zawodowej, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu (zob. np. wyrok NSA z 25 listopada 2015 r., sygn. II FSK 2213/13). Podkreśla się, że pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem musi istnieć obiektywny związek przyczynowo-skutkowy, który nie zachodzi w przypadku nabycia rzeczy ściśle osobistych, jakimi są elementy garderoby – nawet noszone podczas wykonywania czynności służbowych.

Ponadto tak długo, jak nie istnieją przepisy nakazujące noszenie określonego stroju przy wykonywaniu takich czynności (przeciwnie niż chociażby w przypadku adwokatów czy radców prawnych występujących przed sądami w togach), poniesione na nie wydatki wiążą się z realizacją potrzeb osobistych, niezależnych od wykonywanej pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej.

Strój biznesowy ze stałym oznaczeniem firmy

Inaczej przedstawia się sprawa, gdy chodzi o odzież ze stałym oznaczeniem firmy. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej w tej kwestii został skierowany do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wnioskodawca jest przedstawicielem zagranicznego przedsiębiorstwa, a jego praca wymaga częstych podróży i dobrej prezencji na spotkaniach biznesowych.

W tym celu kupuje on eleganckie garnitury i koszule, a następnie zleca oznaczenie tej odzieży emblematami jego firmy. Koszule będą oznaczone w widocznym miejscu monogramem, a marynarka garnituru herbem. Monogramem są inicjały osoby Wnioskodawcy, które są stałym oznaczeniem firmy. Herb identyfikuje osobę Wnioskodawcy. Literowe (słowne) oznaczenie herbu jest firmą działalności gospodarczej Wnioskodawcy, a więc herb identyfikuje także firmę.

Wnioskodawca zapytał Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czy wydatki na zakup koszul, garniturów, wykonanie monogramu lub herbu, oraz pranie tej odzieży stanowią koszty uzyskania przychodów?

Organ podatkowy doszedł do wniosku, że tak oznaczone elementy garderoby utracą charakter odzieży osobistej i mogą zostać zakwalifikowane jako odzież służbowa – czyli specjalna odzież (lub elementy tej odzieży) noszona tylko w związku z wykonywaną pracą, której charakter powinien uniemożliwiać wykorzystanie jej do celów osobistych.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji. Sama „reprezentacja” jest pojęciem ustawowo niezdefiniowanym, jednak uznaje się, że jest to całokształt działań mających na celu stworzenie korzystnego wizerunku przedsiębiorcy na zewnątrz, co pośrednio ma się przekładać na nabywanie jego produktów lub usług. W tym jednak przypadku strój biznesowy ze stałym oznaczeniem firmy wykracza poza zakres reprezentacji, spełnia bowiem funkcję reklamową, jako celowe działania mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o oferowanych produktach lub usługach, w celu zachęcenia do nabywania towarów, bądź usług od tego właśnie a nie innego podmiotu gospodarczego (zob. wyrok NSA z 10 listopada 1999 r. sygn. I SA/Lu 1030/98).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że oznaczenie odzieży emblematem firmy ma na celu zwiększenie jej rozpoznawalności na rynku, a w rezultacie może mieć wpływ na zwiększenie przychodów. Tym samym zakup tego typu garderoby pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z uzyskanymi przychodami, i jako taki może być odliczony od podstawy opodatkowania. Również wydatki na pranie odzieży, której podatnik używa do wykonywania zadań związanych z działalnością gospodarczą mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Pozostaje podkreślić, że wydatki te powinny być należycie udokumentowane – nie wystarczy zatem posiadanie odpowiednich faktur poświadczających ich wysokość, ale konieczne są dowody, które umożliwią bezsporne ustalenie, czy owe wydatki zostały w sposób racjonalny poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Opracowane na podstawie: Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2017, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.235.2017.2.IF.

