Koszty podatkowe a wydatki z tytułu adaptacji i remontu wynajmowanej nieruchomości

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2017 r., 0111-KDIB1-1.4011.81.2017.1.BS.

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą. Dochód z tego źródła opodatkowuje na „zasadach ogólnych” według „skali podatkowej”. Jego żona jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej niezamieszkałym budynkiem wymagającym remontu oraz zabudowaniami gospodarczymi. Nieruchomość stanowi majątek osobisty żony. Podatnik ma zamiar podpisać z żoną umowę najmu nieruchomości wraz z zabudowaniami, z przeznaczeniem na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, przede wszystkim na cele magazynowe a także biurowe. Czynsz najmu zostanie określony według cen rynkowych, przy czym dodatkowo najemca poniesie koszt adaptacji nieruchomości, celem jej dostosowania do prowadzonej działalności, między innymi koszt wyremontowania zabudowań znajdujących się na nieruchomości.

Na tym tle podatnik zapytał organ podatkowy, czy prawidłowe jest przyjęte przez podatnika stanowisko, zgodnie z którym może zaliczać do kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej kwoty wynikające z czynszu najmu nieruchomości wynajmowanej od żony oraz koszty związane z adaptacją nieruchomości na cele prowadzonej działalności, a w szczególności koszt remontu zabudowań znajdujących się na nieruchomości, w sytuacji zawarcia z żoną umowy najmu nieruchomości stanowiącej jej majątek osobisty.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu podkreślił, że sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wydatków ponoszonych na środek trwały uzależniony jest od charakteru tych wydatków. Wydatki o charakterze remontowym, podlegają zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile spełniają przesłanki uznania ich za koszty podatkowe.

Natomiast wydatki o charakterze ulepszeniowym podlegają zaliczeniu do ww. kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od podwyższonej wartości początkowej środka trwałego. Jeżeli jednak wydatki te nie przekroczą kwoty 3.500 zł, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo w dacie poniesienia.

