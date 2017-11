Firma w mieszkaniu - czynsz i media mogą być kosztem podatkowym

Cybulski pytany był przez PAP, czy fiskus uzależnia możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części wydatków na np. czynsz, energię, ogrzewanie, wywóz śmieci, od wyodrębniania z lokalu mieszkalnego pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

"Wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych pod warunkiem, że są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przy czym przepisy nie uzależniają możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów podatkowych od wyodrębnienia – w dosłownym, fizycznym sensie - pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Nie o takie wyodrębnienie chodzi" - odpowiedział wiceminister.

Jego zdaniem podatnik powinien określić jaka część lokalu mieszkalnego służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (np. procentowo wskazać powierzchnię) i wówczas może w odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.

"Oczywiście w dalszym ciągu musi być zachowany warunek związku tych wydatków z prowadzoną działalnością" - podkreślił Cybulski.

Zaznaczył, że kosztem uzyskania przychodów mogą być bowiem tylko takie wydatki, które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie przychodu lub na zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu, a przy tym nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. "Te zasady dotyczą wszystkich przedsiębiorców, bez względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej" - zastrzegł.

Według niego takie stanowisko resortu finansów nie powinno stanowić dla przedsiębiorców problemu. "Przedsiębiorca prowadzący działalność we własnym lokalu na pewno jest w stanie zadeklarować, jaką część przeznacza na tę działalność" - ocenił wiceminister.

Pytany, czy ministerstwo odniesie się do tych kwestii w interpretacjach podatkowych, wiceminister zadeklarował, że interpretacje indywidualne wydane w tym zakresie są analizowane i te, które są nieprawidłowe na pewno zostaną zmienione.

"Należy jednak pamiętać, że interpretacje są wydawane w konkretnym stanie faktycznym. Jeżeli wynika z niego np. że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w lokalu, w którym jednocześnie mieszka, to trudno zgodzić się, żeby mógł zaliczać do kosztów podatkowych całość wydatków na czynsz, czy media. Część z nich jest bowiem bez wątpienia związana z zaspokajaniem potrzeb osobistych" - uważa Cybulski.

Dodał, że jeżeli będą miały miejsce ewentualne różnice w treści interpretacji, co nie jest przesądzone, to nie można tego utożsamiać z uznaniowym podejmowaniem decyzji przez urzędników. "Treść interpretacji jest bowiem uzależniona od stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji, natomiast wpływ na kształt stanu faktycznego ma podatnik, a nie urzędnik.

Analizujemy również czy istnieje potrzeba wydania interpretacji ogólnej w tej kwestii" - poinformował.

Na początku tygodnia "Rzeczpospolita" poinformowała, że fiskus utrudnia prowadzącym firmę w domu rozliczanie kosztów mediów i czynszu. Według gazety "w ostatnich interpretacjach fiskus podkreśla, że korzyści podatkowe są możliwe tylko wtedy, gdy do prowadzenia działalności mamy osobne, wyodrębnione pomieszczenie". (PAP)

autor: Marcin Musiał

edytor: Dorota Skrobisz

