Wydatki na pomieszczenie wykorzystywane do działalności gospodarczej jako koszt

Koszty uzyskania przychodów

Jak wynika z tekstów ustaw podatkowych, kosztami uzyskania przychodu są co do zasady koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania, czy też zabezpieczenia źródła przychodów. Dla możliwości zaliczenia wydatku jako koszt uzyskania przychodu podstawową kwestią jest wykazanie bezpośredniego związki pomiędzy kosztami, które są ponoszone, a osiąganymi przychodami. Oznacza to, iż warunkiem koniecznym do tego, by uznać wydatek poniesiony przez podatnika jako koszt uzyskania przychodu, wydatek musiał zostać poniesiony przez podatnika, co oznacza iż w końcowym podsumowaniu wykazane jest, że został on pokryty z majątku należącego do podatnika.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi w polskich przepisach podatkowych regulacjami kosztu uzyskania przychodu nie stanowią wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik. Ponadto wydatek musi znajdować się w bezpośrednim bądź też pośrednim związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, a także być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów.

Ponadto, aby po stronie podatnika powstała możliwość zaliczenia danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów istotne jest także, aby dany wydatek nie znajdował się w katalogu wydatków, które na gruncie ustaw podatkowych nie są uważane za koszty uzyskania przychodu.

Lokal wykorzystywany w celu działalności gospodarczej

Zasadniczo, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w lokalu, który jest przedmiotem jego własności, współwłasności bądź ograniczonego prawa rzeczowego, jako koszt uzyskania przychodu może zaliczyć sobie jego amortyzację – czyli sukcesywnie zaliczany do kosztów uzyskania przychodów wydatek, który ponoszony jest w celu nabycia lub wybudowania środka trwałego niezbędnego do uzyskania przychodów lub zabezpieczenia i zachowania ich źródła. Odpis amortyzacyjny wyliczyć należy jako iloczyn wartości początkowej środka trwałego oraz stawki amortyzacyjnej.

Pomieszczenie w domu mieszkalnym

Często wybieranym przez przedsiębiorców rozwiązaniem jest wydzielenie w zajmowanym lokalu przestrzeni czy też pomieszczenia, które będzie użytkowane na potrzeby działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie również daje możliwość skorzystania z możliwości zaliczenia poniesionych wydatków jako kosztu uzyskania przychodu.

Warto jednakże odnotować, iż ze względu na to, że tylko część lokalu czy budynku wykorzystywana jest dla celów prowadzonej działalności, nie wszystkie ponoszone na nieruchomość wydatki mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów. Z pewnością jednak można tak zaliczyć wydatki na czynsz, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, ogrzewanie, wywóz śmieci czy ochronę – ustalając procentowy wskaźnik udziału powierzchni wykorzystywanej na potrzeby działalności w ogólnej powierzchni lokalu czy budynku.