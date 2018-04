Czy wartość skradzionych towarów można ująć w kosztach?

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z interpretacji indywidualnej z 27 marca 2018, sygn. 0115-KDIT3.4011.99.2018.2.PSZ wartość skradzionych towarów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

W rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie podatnik wskazał, że prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w której zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Firma zajmuje się skupywaniem rzeczy ruchomych, które następnie mogą być odkupione przez klienta. Mimo niezbędnych zabezpieczeń w postaci monitoringu, drzwi antywłamaniowych, alarmu sejfu oraz szaf pancernych czasem dochodzi do kradzieży. W celu udokumentowania strat podatnik gromadzi dokumentację taką jak zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, postanowienia policji o wszczęciu bądź umorzeniu postępowania.

W związku z powyższym podatnik wystosował wniosek z zapytaniem: Czy wartość towarów znajdujących się na magazynie firmy, co do których zawarto umowy sprzedaży z możliwością odkupu, a które zostały skradzione, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i w którym momencie?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ogólny charakter definicji kosztów uzyskania przychodów zawarty w art. 22 wymaga indywidualnego podejścia do każdego z poniesionych kosztów w celu jego kwalifikacji prawnej.

Aby wydatek został uznany za koszt poniesiony w celu uzyskania przychodu należy spełnić łącznie sześć przesłanek:

- wydatek został poniesiony przez podatnika,

- jest definitywny, a więc bezzwrotny,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie jest kosztem wymienionym w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istotnym jest, że ustawodawca w art. 22 ust. 1 ustawy nie wymaga udokumentowania, że dany wydatek został poniesiony w celu uzyskania konkretnego przychodu, zatem należy rzetelnie i całościowo ocenić czy podatnik dochował wszelkich starań oraz czy był świadomy tego, że ponosząc dany wydatek w zamian może oczekiwać konkretnego dochodu lub przynajmniej zabezpieczenia źródła jego uzyskania. Skupując towary podatnik starannie je zabezpieczył dlatego jego działanie było racjonalne i nie sposób dopatrzeć się tutaj jakichkolwiek zaniedba, kradzież nastąpiła w wyniku zdarzenia losowego, zostały więc spełnione przesłanki uprawniające do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości towarów skradzionych z magazynu firmy.

Podkreślić należy, że podatnik nie może kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów wydatków, będących następstwem jego niewłaściwego lub nieracjonalnego działania. Ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej ponosi podatnik i nie ma możliwości przenoszenia tego ryzyka na budżet państwa. Wyjątkiem mogą być jedynie nieprzewidywalne sytuacje, których uniknięcie było niemożliwe, pomimo podjęcia przez podatnika wszelkich koniecznych działań w celu zapobieżenia im.

W odpowiedzi na wniosek Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał podatnikowi rację argumentując, iż dochował on wszelkich starań w celu zabezpieczenia towaru. Incydenty zostały również w odpowiedni sposób udokumentowane. Stwierdzić zatem należy, że jeżeli kradzież towarów była następstwem zdarzenia losowego, a podatnik dochował należytej staranności przy pieczy i zabezpieczeniu towarów, to zostały spełnione przesłanki uprawniające do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości towarów skradzionych z magazynu firmy.

Jeśli chodzi o czas w którym należy zaliczyć kradzież do kosztów uzyskania przychodów to jest to data, w której podatnik otrzymał postanowienie o zakończeniu postępowania dotyczącego kradzieży.