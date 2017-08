Jak ująć w księdze podatkowej ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnianie konserwacji i zachowania w czystości odzieży roboczej pracownika. W sytuacji, gdy nie ma on możliwości dopełnienia owego obowiązku, może on obciążyć nim pracownika, który w zamian za to otrzymuje adekwatny ekwiwalent pieniężny. W jaki sposób ekwiwalent ten zapisać w księdze podatkowej?