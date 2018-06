Delaware - amerykański raj podatkowy

Raj podatkowy popularny wśród startupów

Delaware jest jednym z 51 stanów USA, przez wielu jest określany mianem raju podatkowego USA. Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w stanie Delaware jest spółka LLC (Limited Liability Company). Spółka LLC łączy ze sobą cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki osobowej. Stan Delaware cieszy się niezwykłą popularnością wśród startupów, dzięki uproszczonym przepisom dotyczącym prowadzenia spółek oraz łatwości powołania spółki - dzięki certyfikowanym agentom można stać się właścicielem spółki w Delaware bez wychodzenia z domu. Zaletą prowadzenia spółki LLC w Delaware jest łatwy dostęp do amerykańskiego rynku oraz kapitału inwestorów. Fundusze venture capital i aniołowie biznesu przychylniej patrzą na projekty posiadające amerykańską strukturę prawną. Dotyczy to szczególnie stanu Delaware, który ze względu na korzystne przepisy i spore możliwości optymalizacji podatkowej jest zagłębiem najbardziej innowacyjnych firm. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy obserwujemy wzmożone zainteresowanie Delaware wśród polskich startupów.

Prawo stanu Delaware jest jednym z najbardziej uniwersalnych wśród wszystkich stanów USA, co korzystnie wpływa na funkcjonowanie spółki na rynku amerykańskim. Delaware chroni prywatność inwestorów i przedsiębiorców, nie podając do publicznej wiadomości ich danych. Stan przyciąga inwestorów niezwykle liberalną polityką podatkową zwalniającą firmy całkowicie z jakiejkolwiek formy opodatkowania od zysków osiągniętych poza USA. Firma, która całość przychodów osiąga poza USA nie zapłaci żadnego podatku dochodowego - stąd miano amerykańskiego raju podatkowego.

Spółka w Delaware - ochrona majątku i kapitału

Spółka LLC w Delaware zapewnia właścicielom wysoki poziom poufności. Dane właścicieli oraz zarządzających spółką nie są podawane do publicznej wiadomości, stan wymaga podania jedynie informacji na temat tożsamości jednego udziałowca spółki. Za dużą popularnością Delaware stoi także ograniczona odpowiedzialność właścicieli za zobowiązania spółki. Zgodnie z przepisami żaden z udziałowców lub menedżerów nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania spółki. Dzięki temu spółka w Delaware świetnie sprawdza się jako zabezpieczenie przed wierzycielami oraz ewentualnymi sporami sądowymi. Udziałowcy oraz menedżerzy spółki mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, jedynie w przypadku udowodnienia rażąco niedbałego działania na niekorzyść spółki. Kolejną zaletą spółki w Delaware jest brak wymiany informacji finansowych z państwami europejskimi.

Powołanie spółki w Delaware jest możliwe bez wychodzenia z domu. Dzięki usługom profesjonalnych doradców już za niespełna 1000$ można zostać posiadaczem spółki w prestiżowej lokalizacji, która otwiera drzwi wielu inwestorów. Stąd już krótka droga do podboju globalnego rynku lub znalezienia poważnego inwestora.