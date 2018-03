Jak uzyskać rezydencję podatkową na Maderze?

Do Portugalii przyciągają przyjemny klimat, piękne wybrzeża i niedrogie nieruchomości. Nic dziwnego, że wielu obcokrajowców wybiera ten kraj na emeryturę. Szczególnie atrakcyjny jest on dla posiadaczy jachtów. Nie muszą oni wcale się przeprowadzać, żeby czerpać korzyści z życia w Portugalii – mogą jedynie zmienić rezydencję podatkową.

Wolny przepływ ludzi – program NHR

Swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej często jest postrzegana jako tożsama z ruchem bezwizowym strefy Schengen i możliwością pracy zarobkowej za granicą. Niewielu wie o możliwościach związanych ze zmianą rezydencji podatkowej czy programów emerytalnych (ang. retirement programs). Chociaż obecnie Malta przoduje w przyciąganiu nowych mieszkańców w ramach rządowego programu rezydencji podatkowej, Portugalia również posiada ciekawe propozycje w tym zakresie.

reklama reklama

Tamtejszy program NHR (ang. non habitual residents), wprowadzony już w 2009 r., jest skierowany nie tylko do HNWI (ang. high net worth individuals), ale także do wysoko wykwalifikowanych specjalistów (np. lekarzy czy inżynierów) oraz artystów, naukowców i sportowców, którzy po zakończeniu kariery zawodowej chcieliby zmienić swoje miejsce pobytu na cieplejsze, m.in. ze względu na swoje portfele.

Osoby korzystające z programu NHR mają możliwość powiększenia swojego majątku w stabilnej jurysdykcji (tzw. whitelist) i zarabiania w przyjaznym dla podatników środowisku. Jeśli zaś wolą się koncentrować na korzystaniu z uroków życia, mogą zbywać swoje aktywa, korzystając z wielu zwolnień podatkowych, i cieszyć się z emerytury (czy też innych świadczeń uzyskiwanych po zakończeniu kariery zawodowej) bez podatku od emerytur. W Portugalii można również przekazywać swój majątek dzieciom lub małżonkowi bez podatku od spadków i darowizn.

Jedno z najlepszych miejsc na świecie wg BBC i Forbesa

Portugalia jest często uznawana za jedno z najlepszych miejsc dla obcokrajowców do spędzenia emerytury, a region Algarve – wymieniany przez CNN i Forbes jako jedno z najlepszych miejsc do przechodzenia na emeryturę na świecie. Nie tylko ze względu na malownicze krajobrazy i przyjemny klimat.

W porównaniu z innymi krajami basenu Morza Śródziemnego w Portugalii mieszkania są w bardzo przystępnej cenie. Opłaty miesięczne za nie oscylują między 700 a 1500 USD w mniejszych miastach i 2200 USD w większych, takich jak Lizbona.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Poza tym w niektórych portugalskich miastach wcale nie trzeba znać portugalskiego – wystarczy angielski. W Portugalii jest bowiem sporo ludności napływowej. Chociażby wspomniane Algarve przyciągnęło wielu emigrantów, którzy przenieśli się tu na emeryturę z USA i Wielkiej Brytanii. To z kolei przyczyniło się do wzrostu zapotrzebowania na doradztwo prawne i prawnopodatkowe w języku angielskim – od zagadnień z zakresu procesu emerytalnego, przez nieruchomości, aż po podatki i imigrację.

Emerytura pod żaglami

Obecnie kolejny region Portugalii, Madera, chce zachęcić do siebie osoby myślące o zmianie rezydencji podatkowej. Ta wyspa, znajdująca się na Oceanie Atlantyckim, ze względu na swoją bogatą historię i oddalenie od reszty państwa ma status regionu autonomicznego, dzięki czemu ma m.in. własny, bardzo korzystny dla podatników system podatkowy. Warto wspomnieć, że w 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie preferencyjnego systemu podatkowego Madery do 2020 r.