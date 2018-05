Doradcy podatkowi chcą ustalenia granic dozwolonej optymalizacji

„Chcemy mieć aktywny udział w procesie tworzenia dobrego, jasnego prawa dla przedsiębiorców. Bardzo ważne dla bezpieczeństwa biznesu jest określenie gdzie kończy się dozwolona optymalizacja” – stwierdził prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych podczas konferencji pt. „Granice optymalizacji”, która odbyła się 9 maja 2018 r. w Łodzi.

reklama reklama

„Doradcy podatkowi stoją na straży praw podatników do zapłaty prawidłowej kwoty podatku, ani większej, ani mniejszej. A prawem podatnika jest korzystanie z wszelkich regulacji pozwalających na wybór form i zasad opodatkowania, nawet gdy prowadzi to do zapłaty niższego podatku” – podkreślił prof. Adam Mariański. Teza ta eksponowana była przez wielu uczestników konferencji.

Konferencję współorganizowały Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi.

„Konferencja” poświęcona debacie na temat tego ważnego dla przedsiębiorców zagadnienia jest próbą nagłośnienia rangi problemu, dlatego zaprosiliśmy przedstawicieli resortu finansów, dwóch samorządów, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i świata nauki do debaty, aby pomóc biznesowi” – podkreślił prof. Adam Mariański.

„To nasz wkład w wyjaśnianie granic optymalizacji podatkowej i uświadomienie ustawodawcy, że doradcy podatkowi są przeciwni agresywnej optymalizacji, ale popierają korzystanie przez przedsiębiorców z możliwości obniżania obciążeń podatkowych wszelkimi niezabronionymi prawem sposobami. Przedsiębiorca powinien mieć wybór w granicach dozwolonych prawem” – stwierdził Przewodniczący KRDP.

Konferencja ta, przy udziale ekspertów z zakresu prawa podatkowego oraz praktyków z grona doradców podatkowych i biegłych rewidentów, miała na celu omówienie zagadnień z zakresu praktyki stosowania prawa podatkowego, szczególnie w zakresie efektywnej optymalizacji i planowania podatkowego.

Ważnym elementem konferencji była debata oksfordzka, podczas której ścierały się poglądy zwolenników i przeciwników tezy, że obciążenia podatkowe należy obniżać wszelkimi niezabronionymi prawem sposobami. W debacie wzięli udział eksperci, a także osoby pełniące wysokie funkcje w organach obu samorządów zawodowych.

Ciekawa formuła debaty pozwoliła na przeprowadzenie sondażu wśród uczestników konferencji. Przed debatą zagłosowali oni za lub przeciw tezie „Należy obniżać obciążenia podatkowe wszelkimi nie zabronionymi prawem sposobami”. 76 osób było za ta tezą a 28 przeciw.

Zwolennikami postawionej tezy w debacie byli: prof. Adam Mariański, dr Michał Wilk, dr Andrzej Dmowski i red. Marek Krzciuk. Wśród oponentów tezy znaleźli się: prof. Elżbieta Mączyńska, Krzysztof Burnos (Prezes KRBR), dr Maciej Berek i red. Krzysztof Różycki.

Podczas debaty prof. Adam Mariański stawiał pytanie czy system podatkowy jest sprawiedliwy i czy sprawiedliwie redystrybuuje dochody budżetowe?

„Podatek jest ograniczeniem naszej własności i wolności” – stwierdził prof. Mariański. Jego zdaniem teza debaty nie budzi najmniejszej wątpliwości, ale ustawodawca przesądził, że klauzula o unikaniu opodatkowania wyłącza tę tezę.

„Coraz częściej obserwuję brak świadomości, że podatki są podstawą umowy społecznej między społeczeństwem a państwem” – ripostowała prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes PTE.

Padło pytanie czy jeżeli państwo źle dystrybuuje według podatnika te dochody to czy podatnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia tej umowy społecznej.

„To niemożliwe! Doprowadziłoby to do nieprawdopodobnego chaosu. Ocenić państwo podatnicy mogą przy urnach wyborczych” – podkreślała prof. Mączyńska.

"Efektywność naszego systemu podatkowego jest jednak skrajnie niezadawalająca” – podkreślała prof. Mączyńska.

Zwolennicy tezy przedstawiali szereg argumentów na jej poparcie a jej przeciwnicy kontrargumentowali. Jednak większość podkreślała, że granice optymalizacji powinno wyznaczać prawo.

Po debacie wynik głosowania nieco się zmienił: 72 głosy za tezą a 41 przeciw.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych wykładów i wystąpień.

„Dochody podatkowe pozwalają państwu sfinansować ok. 86 proc. wydatków” – stwierdził dr Maciej Berek, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. „W latach 2012-2015 nastąpił wyraźny spadek skuteczności poboru podatków przez państwo” - podkreślił dr Maciej Berek. Poinformował on, że NIK uruchamia kontrolę w zakresie optymalizacji w podatku CIT. Dodał, że w zakresie VAT np. w 2016 r. wykryto, że wystawiono ponad 420 tys. pustych faktur na ponad 103 miliardy zł.

„To nie jest tak, że zasada swobody umów określona w kodeksie cywilnym ma wyższość nad regułą klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. I ten fakt doradcy podatkowi muszą uświadamiać swoim klientom” – podkreślał Filip Świtała, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów.

„Planujemy przeprowadzić konsultacje w zakresie granic optymalizacji po to, żeby wydać wytyczne w tej kwestii” – zapowiedział Filip Świtała podczas konferencji.

Konferencję można zatem uznać za niezwykle udaną. Zapowiedź MF wskazuje na to, że głos samorządów został wysłuchany.

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych