Interpretacje podatkowe nie będą chronić podatników

Zgodnie nowymi przepisami Ordynacji podatkowej, moc ochronna interpretacji indywidualnych zostanie wyłączona w stosunku do interpretacji indywidualnych wydanych przed dniem 15 lipca 2016 r., jeżeli dane zdarzenie objęte zostanie przepisami klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, a korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej zostanie uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r.

Ochrona zagwarantowana pół roku temu przez ustawodawcę, mająca pełnić rolę swoistej tarczy dla podatników, którzy uzyskali korzystne dla nich interpretacje indywidualne przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zostanie zlikwidowana. Omawiane zmiany doprowadzą do sytuacji, w której wszystkie interpretacje wydane w przeszłości, nawet te dotyczące zdarzeń długotrwałych jak amortyzacja czy możliwość zaliczania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, nie będą chronić, jeśli czynność opisana w stanie faktycznym zostanie zakwalifikowana, jako obejście prawa podatkowego. Podważa to zatem jedną z fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa - zasadę pewności prawa.

Z punktu widzenia uczciwego podatnika jest to rewolucja, bo mimo uzyskania zgodnie z prawem zabezpieczenia od Ministra Finansów w postaci interpretacji indywidualnej, może on ponieść negatywne konsekwencje finansowe swoich działań. Kontrowersje budzi również krótkie – jednomiesięczne vacatio legis ustawy nowelizującej, dodatkowo utrudniające podatnikom dostosowanie się do zmian w przepisach.

Wydaje się zatem, że obecnie jedyną formą obrony przed regulacjami klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jest wystąpienie z wnioskiem o opinię zabezpieczającą. Wiąże się to jednak z istotnymi kosztami oraz koniecznością dokładnego opisania rozwiązań dających podatkowe oszczędności.

Autor: Adam Szmyt, Konsultant w Dziale doradztwa podatkowego Accreo Sp. z o.o.