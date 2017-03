Jaką ochronę zapewniają objaśnienia podatkowe

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), obowiązującym od 1 marca 2017 r., Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, w szczególności:

dokonując ich interpretacji, z urzędu lub na wniosek (interpretacje ogólne), wydając z urzędu ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego, dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe),

przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Konsekwentnie, podatnik który zastosuje się odpowiednio do wyjaśnień MF, nie powinien ponosić ryzyka obciążenia go zobowiązaniem podatkowym w przypadku zmiany wykładni przepisów (art. 14n par. 4 Ordynacji podatkowej). Analogiczna ochrona przysługuje obecnie z tytułu wydawanych interpretacji ogólnych i indywidualnych.

Co więcej, w aspekcie stosowania się podatników do stanowiska organów podatkowych, wprowadzono również inne rozwiązanie. Zgodnie z nowymi regulacjami Ordynacji podatkowej, podatnicy mogą również powoływać się na utrwaloną praktykę interpretacyjną MF. Zgodnie z art. 14n par. 5 Ordynacji podatkowej, przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym, w trakcie danego okresu rozliczeniowego i za 12 poprzedzających go miesięcy.

Analiza nowych przepisów zawartych w Ordynacji podatkowej może powodować pewne wątpliwości. Podatnik jest obowiązany do sprawdzenia stanowiska fiskusa za dany okres rozliczeniowy, bądź za 12 wcześniejszych miesięcy. W efekcie, analizowany okres będzie inny w przypadku rozliczeń VAT, a inny w przypadku CIT.

Co istotne, w definicji utrwalonej praktyki zastrzeżono, że chodzi o wyjaśnienia dominujące w interpretacjach indywidualnych wydawanych w tych samach stanach faktycznych. Trudno wskazać, czy poprzez zwrot dominujący należy rozumieć podejście ilościowe. Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie interpretacje są ogłaszane na bieżąco. Przedsiębiorca, który postanowi odwołać się do praktyki organów podatkowych, będzie musiał na poparcie swojego stanowiska znaleźć interpretacje zbieżne z jego stanem faktycznym, co wiąże się ze znacznym nakładem pracy. W przypadku kontroli, warto również mieć własne notatki z wykazem wykładni, do których przedsiębiorca się zastosował.

Trudno przewidzieć, na ile chętnie podatnicy będą korzystać z nowych możliwości powoływania się na wyjaśnienia MF publikowanie na BIP, bądź też na utrwalone stanowisko organów. Niewątpliwie, z uwagi na ostatnie zaostrzenie przepisów karno-skarbowych czy też sankcji wynikających z ustawy o VAT, przedsiębiorcy będą podchodzić z większą rezerwą do rozstrzygnięć wydawanych przez fiskusa.

Autor: Katarzyna Klimczyk, Doradca podatkowy, Starszy Konsultant w Accreo Sp. z o.o