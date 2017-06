Nowelizacja Ordynacji podatkowej - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Zdaniem BCC, propozycję zobowiązania przedsiębiorców do przekazywania dobowo wyciągów z rachunków bankowych lub z rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, jak też wyłączenia spod zakresu tajemnicy skarbowej danych udostępnionych kontrahentowi podatnika, należy przekazać do dalszych prac. W szczególności, w celu ustalenia dotychczasowego poziomu wykorzystania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej informacji pozostających w dyspozycji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Nie negując celu nowelizacji jakim jest przeciwdziałanie przestępstwom na szkodę budżetu państwa, przedwczesne wydaje się nakładanie na przedsiębiorców nowych obowiązków. Obecnie proponowany instrument walki z przestępczością podatkową jest przedstawiany do konsultacji w momencie, w którym dotychczas przyjęte przez ustawodawcę, a przywołane wyżej rozwiązania, nie funkcjonują nawet przez rok, co pozwoliłoby ocenić ich użyteczność do zamierzonego celu, zidentyfikować mankamenty i wprowadzić ewentualne ulepszenia.

W ciągu ostatniego roku, administracja skarbowa oraz inne organy państwa zostały wyposażone w szereg instrumentów pozwalających na prowadzenie skutecznej walki z oszustwami podatkowymi. Wskazać chociażby należy na:

1. jednolity plik kontrolny (JPK),

2. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania,

3. przepisy prawa karnego zaostrzające odpowiedzialność karną za wystawianie i posługiwanie się tzw. „pustymi” fakturami (wykorzystywanymi w oszukańczych transakcjach) oraz pozwalające na pozbawianie przestępców materialnych podstaw prowadzenia oszukańczych procederów (tzw. konfiskata rozszerzona).

Podkreślenia wymaga również fakt, iż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, za pośrednictwem których przedsiębiorcy posiadający rachunki w kraju realizowaliby obowiązek przekazywania wyciągów, są instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016, poz. 299 ze zm.). Instytucje obowiązane są natomiast zobligowane do rejestrowania transakcji o wartości przekraczającej 15.000 euro oraz każdej transakcji bez względu na jej wartość, jeżeli okoliczności wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Następnie, instytucje obowiązane przekazują informacje o zarejestrowanych transakcjach Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, czyli Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Szef KAS może udostępniać przywołane informacje o transakcjach na pisemny i uzasadniony wniosek dyrektorów izb administracji skarbowej oraz naczelników urzędów celno-skarbowych – wyłącznie w zakresie ich zadań. W uzasadnionych przypadkach Szef KAS może samodzielnie zwrócić się do organów Krajowej Administracji Skarbowej o zbadanie legalności pochodzenia określonych wartości majątkowych.

