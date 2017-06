Kiedy zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu?

Przedawnienie zobowiązania podatkowego – co oznacza?

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, iż po upływie okresu koniecznego do uznania należności za przedawnioną zobowiązanie podatkowe wraz ze związanymi z nim odsetkami za zwłokę wygasa z mocy prawa. Przedawnienie nie musi być potwierdzane żadną decyzją bądź oświadczeniem organu. Wraz z nim roszczenie wierzyciela staje się niewymagalne, zaś dobrowolne uiszczenie po okresie przedawnienia opłaty skutkuje zaliczeniem jej jako nadpłaty. Warto zwrócić także uwagę na stanowisko przedstawione w wyroku WSA z dnia 26 stycznia 2004 r., zygn. III SA 999/02, zgodnie z którym „istotą przedawnienia jest to, że na skutek upływu czasu zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy prawa i organ podatkowy nie może skutecznie domagać się od podatnika jego zapłaty, zobowiązanie podatkowe bowiem przestaje istnieć. Ustawodawca w art. 70 § 2-6 Ordynacji podatkowej określił, w jakich przypadkach powyższa zasada doznaje ograniczeń. Dla upływu okresu przedawnienia bez znaczenia są takie czynności organu podatkowego jak wszczęcie postępowania podatkowego czy wydanie decyzji deklaratoryjnej na podstawie art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 Ordynacji podatkowej określającej wysokość zobowiązania podatkowego powstałego z mocy prawa. Nie ma więc znaczenia fakt wydania tego rodzaju decyzji przez organ pierwszej czy drugiej instancji".

Decyzja podatkowa – przedawnienie przed ustaleniem zobowiązania

W drodze doręczenia decyzji powstają zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obciążającego osoby fizyczne, podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych, karty podatkowej. Jeśli właściwy organ nie wyda odpowiedniej decyzji, zobowiązanie podatkowe nie powstaje. Organ podatkowy wydać musi decyzję w przeciągu trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstało owo zobowiązanie. Termin ten ulega wydłużeniu do lat pięciu w dwóch przypadkach:

- podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

- w złożonej deklaracji podatnik nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Jeśli postępowanie w sprawie decyzji nie zakończyło się przed upływem terminu przedawnienia, powinno zostać umorzone. Decyzja wydana z przekroczeniem terminu może zostać uznana za nieważną z tytułu rażącego naruszenia prawa. Bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony na czas rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przed inny organ lub sąd w ramach toczącego się postępowania.

Nienależna ulga

W praktyce podatkowej może dochodzić do sytuacji, w której podatnik w ramach swoich rozliczeń korzystał z ulgi, która z uwagi na to, iż nie spełnił koniecznych kryteriów mu się nie należała. Prowadzi to do konieczności wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe. Wówczas na podatniku spoczywa obowiązek opłacenia należności w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Decyzja ustalająca podatek powinna zostać wydana w terminie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do ulgi podatkowej. Jeżeli podatnik nie zgłosił utraty prawa do ulgi na co najmniej 2 miesiące przed upływem terminu trzyletniego, organ podatkowy ma 5 lat na wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe. Gdy podatnik nie zgłosi utraty prawa do ulgi lub zrobi to w okresie krótszym niż 2 miesiące przed upływem terminu 3-letniego, organ podatkowy ma 5 lat na wydanie decyzji ustalającej. Jeśli decyzja nie zostanie wydana w powyższych terminach, należność podatkowa uznawana jest za przedawnioną.