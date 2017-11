Prawa i obowiązki spadkobierców podatkowych

Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców

Po śmierci podatnika jego spadkobiercy, zgodnie z polskimi regulacjami dotyczącymi prawa spadkowego, wchodzą w ogół jego praw i obowiązków. Analogiczne regulacje stosowane są odnośnie ciążących na podatniku zobowiązań podatkowych, powstających zarówno z ostatecznych decyzji organów skarbowych, jak i z prawidłowych deklaracji.

Aby przeniesienie należności na podmioty, które po podatniku dziedziczą stało się skuteczne, niezbędne jest wydanie przez właściwy w danej spawie organ podatkowy decyzji o zakresie odpowiedzialności podatkowej spadkobierców.

Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 roku, sygn. II FPS 6/15: „(...) decyzja z art. 100 Ordynacji podatkowe (o.p.) nie jest decyzją o odpowiedzialności spadkobierców, ale decyzją określającą zakres odpowiedzialności spadkobierców. Tak bowiem stanowi art. 100 § 1 o.p. Zakres ten obejmować może jedną lub więcej należności spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i § 2 pkt 1-7 o.p. (…) W § 2 art. 100 o.p. mówi się o zobowiązaniach spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2 z zastrzeżeniem § 2a, które organ podatkowy ma określić w decyzji i chodzi tu o zobowiązania znane na dzień otwarcia spadku. Zobowiązania te (zob. art. 59 § 1 i 2 o.p.) istnieją w dniu otwarcia spadku, a śmierć spadkodawcy ich nie unicestwiła. Przejmą je spadkobiercy jako sukcesorzy”.

Ma to zastosowanie zarówno do kwot, które podatnik powinien wpłacić w ramach uregulowania zobowiązania podatkowego, jak i w przypadku kwot, które organ powinien podatnikowi wypłacić, na przykład w wypadku wystąpienia nadpłaty podatku należnego. Co do zasady przyjmuje się bowiem, iż spadkobiercy przejmują wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spadkodawcy, a ponadto wszelkie niemajątkowe prawa związane z prowadzoną przez zmarłego podatnika działalnością gospodarczą, przy zastrzeżeniu, iż zdecydują się oni prowadzić ową działalność na własny rachunek.

Należy także odnotować, iż w sytuacji, gdy zmarły podatnik dokonał złożenia deklaracji zawierającej nieprawdziwe informacje bądź też w ogóle deklaracji nie złożył, organ podatkowy uprawniony jest do ustalenia bądź też określenia kwoty zobowiązania podatkowego, zwrotu podatku bądź też straty poniesionej przez podatnika występującego w roli spadkodawcy, oraz ewentualną nadpłatę. Organ ustala to bądź określa podczas postępowania w sprawie wydania decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców.

Warto także odnotować, iż odpowiedzialność spadkobierców nie jest zależna od tego, czy przyjmą czy też odrzucą spadek.

Zasady zwrotu nadpłat spadkobiercom

Wszelkiego rodzaju nadpłaty czy też zwroty wynikające z zobowiązań podatkowych wraz z należnym oprocentowaniem zwrócone być powinny spadkobiercom podatnika. Kwoty, jakie poszczególni spadkobiercy otrzymają, uzależnione są od ich udziału spadkowego, który określony jest w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym akcie potwierdzenia dziedziczenia, który można sporządzić przed notariuszem, oraz złożyć organowi podatkowemu. Oprocentowanie, o którym mowa, obliczane jest z tytułu nadpłat oraz zwrotów podatków na rzecz spadkobiercy od dnia otwarcia spadku, które co do zasady następuje w chwili śmierci spadkodawcy.