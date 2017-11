Jak przygotować wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej?

W ramach klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania administracja skarbowa ma możliwość kwestionowania sztucznych czynności podjętych przez podatników w celu uzyskania korzyści podatkowej. Jednocześnie przyznano podatnikom prawo do wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o wydanie „opinii zabezpieczającej”. Na czym to prawo polega?