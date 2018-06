Nowa Ordynacja podatkowa - nowe otwarcie w relacjach urząd-podatnik

Ministerstwo Finansów zmodyfikowało projekt Nowej Ordynacji Podatkowej (NOP) przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Proponowane przepisy wpisują się w filozofię 3xP, będąc podstawą do przejrzystego, prostego i przyjaznego systemu podatkowego. NOP zapewni też większą ochronę podatnika.

„Traktujemy ten projekt jako solidny fundament, dzięki któremu budujemy stabilność przepisów podatkowych. Jestem przekonana, że Nowa Ordynacja Podatkowa jest właśnie taką podstawą: wytrzymałą i dobrze wykonaną. Z inicjatywy MF w projekcie pojawiły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika. Są to Rzecznik Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, decyzje i postępowania cząstkowe oraz zasada racjonalnego stosowania prawa" – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Ochrona praw podatnika, skuteczna administracja skarbowa

NOP to ok. 20 nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Dlatego – aby zwiększyć skuteczność oraz efektywność wymiaru i poboru podatków – przebudowano wiele obecnie funkcjonujących regulacji oraz powołano do życia nowe.

„Z perspektywy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) bardzo ważne są regulacje, które stanowią nowe otwarcie w relacjach urząd – podatnik. Zawarte w projekcie propozycje rozwiązywania spraw podatkowych poprzez umowę podatkową, mediację czy konsultację skutków podatkowych transakcji są oczekiwane przez podatników i urzędników. Takie niewładcze formy działania administracji skarbowej mogą być skutecznie stosowane w procedurach podatkowych. KAS uczestniczyła w opiniowaniu projektowanych regulacji i zapewniam, że jest gotowa do udziału w dalszych pracach nad Nową Ordynacją Podatkową" – podkreślił wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.

NOP to odpowiedź na potrzebę zmian przepisów obowiązujących od 20 lat, które nie nadążają za światowymi i unijnymi standardami w prawie podatkowym. Na konieczność „ewolucji" w Ordynacji podatkowej zwracali uwagę eksperci, doradcy podatkowi, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz sędziowie.

„To ewolucja a nie rewolucja. Mamy kilkadziesiąt nowych rozwiązań, ale nie rezygnujemy ze starych – sprawdzonych, które dobrze funkcjonują. Eksperci Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego spędzili bardzo wiele czasu na dyskusjach dotyczących zarówno ogólnych jak i szczegółowych kwestii, które powinny tworzyć Nową Ordynację Podatkową. Analizowaliśmy też rozwiązania w innych krajach. Ta kilkuletnia praca pozwoliła nam nabrać całkowitego przekonania, że bezwzględnie konieczne jest przywrócenie zaufania w kontaktach organów podatkowych i podatników. Ważnym elementem jest również zmniejszenie kosztów postępowania podatkowego. W taką właśnie stronę idą przedstawione przez nas propozycje. Cieszę się, że Ministerstwo Finansów podążając naszym kierunkiem myślenia poszło krok dalej umieszczając w projekcie nowe rozwiązania – powiedział przewodniczący KKOPP prof. dr hab. Leonard Etel.

System otwarty na podatnika

NOP to zupełnie nowe podejście w relacji urząd-podatnik. Otwartość zagwarantują niewładcze formy działania organów podatkowych, czyli takie, gdzie urzędy nie wykorzystują instrumentów administracyjnych w stosunkach z podatnikiem (wezwanie, decyzja), tylko wspierają go w realizowaniu obowiązków podatkowych. Są to:

mediacja podatkowa – procedura rozwiązywania sporów z udziałem osoby trzeciej (mediatora z listy prowadzonej przez MF),

umowy między podatnikiem a organem podatkowym – dokumentowane protokołem. Organ podatkowy będzie zobowiązany do odzwierciedlenia uzgodnień w późniejszej decyzji podatkowej,

procedura konsultacyjna – inaczej nazywana kontrolą na zamówienie. Podatnik niepewny co do poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych będzie mógł zwrócić się do organu podatkowego o skontrolowanie przez organ określonej transakcji,

umowa o współdziałanie, tzw. Cooperative compliance – podatnik zobowiązuje się do ujawnienia organowi podatkowemu wszelkich istotnych informacji na temat swojej działalności oraz zgłaszania wszelkich zagadnień potencjalnie spornych, a organ udziela odpowiedzi na pytania podatnika.

Rzecznik Praw Podatnika

Zadaniem długo oczekiwanej instytucji będzie szeroko rozumiana ochrona praw podatnika. Będzie on monitorować i analizować problemy związane z tworzeniem i stosowaniem prawa podatkowego, a także proponować nowe rozwiązania ustawowe i opiniować projekty aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego pod kątem ochrony praw podatnika.