Podatek PCC przy sprzedaży i zamianie samochodu używanego

Stawka podatku (PCC) przy sprzedaży samochodu wynosi 2% wartości pojazdu. Nabywca samochodu w ciągu 14 dni od momentu zakupu jest zobowiązany złożyć w swoim urzędzie skarbowym prawidłowo wypełniony formularz PCC-3 i zapłacić należny podatek.

Ustawa o PCC wymienia także podmioty zwolnione z zapłaty podatku: organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego; jednostki samorządu terytorialnego; osoby nabywające na potrzeby własne samochody osobowe, zaliczone do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

reklama reklama

Co istotne podatek jest naliczany od wartości pojazdu (nie ceny określonej w umowie), dlatego nie warto zaniżać wartości samochodu w umowie. W przypadku gdy cena zapłacona przez nabywcę znacznie odbiega od przeciętnych cen stosowanych w obrocie danym pojazdem, urząd skarbowy może wezwać podatnika do jej podwyższenia lub obniżenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli kupujący nie będzie w stanie udowodnić rynkowej wartości ceny nabycia auta (np. pojazd był uszkodzony, dlatego cena była taka niska), to organ podatkowy może sam określić tę kwotę, korzystając z pomocy biegłego. Dodatkowo w przypadku różnicy większej niż 33 proc. od wartości podanej przez podatnika zostanie on obciążony kosztami sporządzenia wyceny rzeczoznawcy, czy nawet ukarany z Kodeku karnego skarbowego.

Opodatkowaniu PCC nie podlega zakup samochodu dokonany poza terytorium Polski, jeśli dotyczy przedmiotu również znajdującego się za granicą.

Sprzedaż samochodu a podatek dochodowy

Sprzedawca pojazdu jest także zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, jeśli był jego właścicielem krócej niż sześć miesięcy. Oczywiście opodatkowany jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty. Sprzedaż rozlicza się wtedy w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym do 30 kwietnia roku następującego po sprzedaży samochodu. Taki też jest termin na zapłacenie podatku.

Polecamy: Komplet żółtych książek – Podatki 2017

Jak wygląda opodatkowanie transakcji zamiany samochodów? Przy zamianie samochodów podatki także trzeba zapłacić podobnie jak przy sprzedaży. Należny podatek dochodowy trzeba zapłacić, jeżeli zamiana następuje przed upływem sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca nabycia samochodu. Przychód stanowi wartość określona w umowie, pomniejszona o udokumentowane koszty jej zbycia.