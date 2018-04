Podział spółki przez wydzielenie - skutki w PCC

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2018 r., 0111-KDIB4.4014.2.2018.2.AD.

Sprawa dotyczy dwóch polskich banków, których jedynym udziałowcem jest bank austriacki. W przyszłości planowane jest wyodrębnienia dwóch rodzajów działalności wykonywanych w ramach jednego z banków i przeniesienie jednej z nich do drugiego banku w ramach podziału spółki kapitałowej. Majątek podlegający wydzieleniu będzie na moment wydzielenia wyodrębniony na podstawie wewnętrznych aktów organizacyjnych, w efekcie czego każda z dwóch części banku będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). Podział pociągnie za sobą podwyższenie kapitału zakładowego banku przejmującego, który obejmie akcje banku przejmowanego. Właścicielem obu banków pozostanie udziałowiec z Austrii.

Na tym tle podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację, w którym zapytał, czy przedstawione we wniosku planowane czynności lub związane z nimi podwyższenie kapitału zakładowego banku przejmującego spowodują powstanie obowiązku podatkowego w podatku PCC?

Prezentując własne stanowisko podatnik wskazał, że planowany podział lub podwyższenie kapitału zakładowego banku przejmującego, będące następstwem podziału, nie będą powodować powstania obowiązku zapłaty podatkiem PCC, jako że czynności te nie mieszczą się w zamkniętym katalogu czynności podlegających PCC wymienionych w ustawie o PCC. Ponadto ustawa ta wyłącza spod opodatkowania umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem aportu do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu podkreślił, że opodatkowaniu PCC podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o PCC. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu PCC nie kwalifikują się zatem podziały spółek, co ma miejsce w zdarzeniu przedstawionym we wniosku.

Należy stwierdzić, że wskazany podział przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury z art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu PCC. A zatem podział i związane z nim podwyższenie kapitału zakładowego przejmującego banku nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem PCC.

Wybór przepisów:

Ustawa o PCC

Art. 1. Podatkowi podlegają:

1) następujące czynności cywilnoprawne:

b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku

3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

1) przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;

2) przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;

3) przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;

4) przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:

a) rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,

b) siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

- także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.