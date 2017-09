Zwrot podatku z Holandii

Rozliczenia można dokonać do pięciu lat wstecz tzn. obecnie istnieje możliwość rozliczenia za lata: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Aby było możliwe rozliczenie z holenderskim fiskusem, potrzebna jest holenderska karta podatkowa (Jaaropgaaf/Jaaropgave) lub ostatni Salaris (tygodniówka), która jest wydawana za każdy rok podatkowy po 31. grudnia danego roku przez pracodawcę i wysyłany na adres podatnika.

Przy wyższych dochodach uzyskanych w Holandii, gdy nie ma możliwości na uzyskanie pełnego zwrotu nadpłaconego podatku, bardzo atrakcyjne jest rozliczenie wspólne z współmałżonkiem (tzw. rozłąkowe). W takich przypadkach niezbędne jest wyrobienie swojemu partnerowi numeru SOFI/BSN.

Obowiązek rozliczenia powstaje w momencie, gdy kwota przewidywanego zwrotu jest wyższa niż 14 EUR lub gdy przewidywana dopłata do urzędu wynosi więcej niż 45 EUR. Podatnik może otrzymać również wezwanie do rozliczenia (może być ono w formie pisma urzędowego lub formularza rozliczeniowego z dokładną datą odesłania). W takim przypadku złożenie deklaracji jest obligatoryjne, a niedopełnienie tego obowiązku rozliczenia w terminie może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 369 EUR do 5278 EUR.

Warto też pamiętać o obowiązujących terminach doręczenia deklaracji do urzędu holenderskiego. Ostatecznym terminem na złożenie deklaracji dla osób zameldowanych w Holandii w minionym roku podatkowym, jest 1. maja, z kolei terminem ostatecznym na złożenie deklaracji dla osób niezameldowanych w Holandii w minionym roku podatkowym, jest 1. lipca. W przypadku niedopełnienia powyższych terminów urząd może wezwać do rozliczenia.

Kwota zwrotu, o którą można się ubiegać, zależy od kilku czynników. Między innymi od wysokości całkowitego dochodu czy też okresu zatrudnienia. Ponadto holenderski system fiskalny przewiduje możliwość skorzystania z wielu ulg podatkowych, w tym przede wszystkim z odliczeń na dzieci.

W poprzednich latach podatnik mógł zadeklarować, czy chce być rezydentem podatkowym w Holandii, co było bardzo korzystne dla wyniku rozliczenia. W chwili obecnej, aby korzystać z dotychczasowych przywilejów osoby niezameldowane w Holandii lub zameldowane tylko przez część roku muszą spełnić 3 warunki: posiadać co najmniej 90% dochodów opodatkowanych w Holandii, przedstawić zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy Urząd Skarbowy w kraju zamieszkania na specjalnym formularzu Belastingdienst, posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby.