Koszty leczenia w Niemczech a niemieckie zeznanie podatkowe

Ulgi podatkowe na leczenie w Niemczech

Prawo podatkowe w Niemczech przewiduje wiele ulg podatkowych, które można wykorzystać przy rozliczeniu, a część z nich jest związana właśnie z leczeniem.

reklama reklama

O tym, czy można skorzystać z takiej ulgi, decyduje Urząd Skarbowy. Jest to zależne od tego, czy zostaną przedstawione odpowiednie dokumenty potwierdzające konieczność zakupu leków czy przeprowadzenia zabiegu, czyli skierowania, recepty i zaświadczenia lekarskie.

Należy jednak pamiętać, że nie można odliczyć tych kosztów jeśli wcześniej zostały one zwrócone przez kasę chorych.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Lekarstwa

Jedną z ulg podatkowych związanych z leczeniem jest możliwość odliczenia kosztów zakupionych lekarstw. Dotyczy to nie tylko leków na receptę, ale również tych nabytych bez recepty (m.in. środków przeciwbólowych). Żeby odliczyć wydatki poniesione przy zakupie leków bez recepty, konieczne jest posiadanie pisemnego zalecenia od lekarza. Ważnym czynnikiem jest również próg , od którego można odliczyć tego typu koszty – jest on obliczany na podstawie osiągniętego dochodu oraz sytuacji rodzinnej podatnika.

Sporym ułatwieniem jest również fakt, że większość niemieckich aptek wprowadziła specjalne zaświadczenia do Finanzamtu dokumentujące wysokość poniesionych kosztów w danej aptece. Forma i nazwa takiego zaświadczenia może się różnić w zależności od apteki. Osoby, które pracują w Niemczech i chciałyby korzystać z ulgi, mogą poprosić o założenie karty klienta (Kundenkarte) w aptece, w której najczęściej dokonują zakupów. Na tej podstawie można później otrzymać zestawienie poniesionych wydatków z całego roku.

Należy również pamiętać, że do uznania ulgi przez niemiecki Urząd Skarbowy niezbędne są dokumenty poświadczające konieczność przyjmowania leków, najczęściej w formie zielonych lub różowych recept. Zielone są stosowane do przepisywania lekarstw, których koszt w całości ciąży na pacjencie, a różowe gdy są one współfinansowane przez Państwo.

Okulary

Jeśli wada wzroku utrudnia lub uniemożliwia pracę przy monitorze, przy rozliczeniu można również odliczyć koszt zakupu okularów. Aby skorzystać z tej możliwości potrzebne jest zaświadczenie od okulisty (Verordnung einer Bildschirmarbeitsplatzbrille). Również w sytuacjach gdy konieczność noszenia okularów wynika z charakteru pracy, np. w laboratorium, ich zakup można odliczyć przy rocznym zeznaniu podatkowym. W takiej sytuacji należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie o obowiązku stosowania okularów w określonych warunkach w pracy. Jeśli obydwa powyższe kryteria nie zostaną spełnione, wciąć można ubiegać się o zwrot, w sytuacji, gdy okulary zostaną zapisane przez lekarza w formie recepty lub zaświadczenia z informacją o wadzie wzroku.

Sprzęt i zabiegi medyczne

W Niemczech istnieje również możliwość odliczenia wydatków, które nie są refundowane przez kasę chorych, ale również są związane z powrotem do zdrowia i zalecone przez lekarza – zabiegi fizjoterapeutyczne, akupunktura, terapie homeopatyczne i inne rodzaje medycyny niekonwencjonalnej.

Podstawą do odliczenia tego typu zabiegów jest zaświadczenie lekarskie o konieczności ich stosowania wydane przed ich rozpoczęciem. Odliczeniu nie podlegają zabiegi profilaktyczne. Wydatki przeznaczone na sprzęt medyczny taki jak aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, balkoniki oraz kule również można odliczyć od podatku w ramach tej ulgi.

Leczenie uzależnień

Zapisane przez lekarza zabiegi i terapie pomagające wyjść z uzależnienia również należą do kosztów, które można odliczyć od podatku. Zaburzenia takie jak alkoholizm, narkomania, hazard są traktowane w Niemczech jako choroby. Osoby palące papierosy, u których zostało potwierdzone uzależnienie od nikotyny również mogą odliczyć koszty związane z terapią lub z innymi środkami pomagającym zwalczać uzależnienie (np. plastry nikotynowe).