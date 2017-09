Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Niemiec

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 maja 2017, sygn. 0114-KDIP3-3.4011.79.2017.2.JK2.

Do Krajowej Informacji Skarbowej zgłosiła się z pytaniem prawnym wdowa po obywatelu niemieckim. Kobieta otrzymuje emeryturę z Niemiec po zmarłym mężu, który od urodzenia, aż do śmierci był obywatelem Niemiec i posiadał obywatelstwo niemieckie. Podatek od renty po mężu kobieta opłaca w Republice Federalnej Niemiec na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Mąż kobiety nie był urzędnikiem państwowym, do emerytury pracował na terenie Niemiec w firmie prywatnej i na terenie Niemiec przeszedł na emeryturę.

Emerytura po zmarłym mężu jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec. Z podatku po zmarłym mężu Wnioskodawczyni rozlicza się w Urzędzie Skarbowym Finanzam Neubraidenburg.

Czy rozliczając się z emerytury po zmarłym mężu (obywatelu Niemiec) na terenie Republiki Federalnej Niemiec kobieta jest zobowiązana do kolejnego rozliczania się na terenie Polski?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazując, że w sprawie opodatkowania świadczeń pochodzących z Niemiec zastosowanie znajdują uregulowania zawarte w umowie z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej umowy, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Jednakże z art. 18 ust. 2 ww. umowy wskazuje, że bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Emerytura po zmarłym mężu otrzymywana z Niemiec, wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenie jest wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:

- ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,

- ustawowe ubezpieczenie emerytalne,

- ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,

- ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz

- ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z tych pięciu działów mogą mieć formę zasiłków jednorazowych lub bieżących świadczeń stałych.

Niemniej jednak wyłączne prawo do opodatkowania w Niemczech dotyczy zarówno bieżących stałych świadczeń, jak i jednorazowych zasiłków pochodzących ze wszystkich ww. działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego.

Świadczenia pieniężne związane ze śmiercią ubezpieczonego przyznawane i ustalane na podstawie tych przepisów są więc świadczeniami pochodzącymi z ustawowego ubezpieczenia socjalnego.

Krajowa Informacja Skarbowa zaznacza w związku z powyższym, że emerytura (renta) wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, o którym mowa w art. 18 ust. 2 powyższej umowy podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce.