Podatek dochodowy od wygranych w grach oraz turniejach pokera we Francji

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wystąpił polski rezydent podatkowy. Zamieszkuje oraz jest zameldowany, wraz z najbliższymi, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W kraju jest również zatrudniony na umowę o pracę oraz posiada tytuł prawny do nieruchomości.

Ze względu na dużą ilość wolnego czasu polski rezydent podatkowy zamierza dla celów zarobkowych zaangażować się w udział w turniejach pokerowych online oraz turniejach pokerowych organizowanych w konkretnych miejscach wyłącznie na terenie Francji. Ponadto wnioskodawca będzie brał udział w grach pokera online, które nie będą grami turniejowymi, lecz udział w nich zależeć będzie od uczestnictwa przy stole wirtualnym wymaganej liczby graczy. Wydarzenia te będą organizowane tylko i wyłącznie przez licencjonowanych organizatorów. Polski rezydent podatkowy osiągać będzie wygrane pieniężne w walucie EUR. Udział w tych turniejach oraz grach mogą brać wyłącznie osoby fizyczne grające z terytorium Francji. Uczestnik gry pokera albo turnieju pokera organizowanego w Internecie zobowiązany będzie numerem IP zlokalizowanym we Francji.

Ponadto, polski rezydent podatkowy wskazał, że grami kasynowymi obok gry w kości, ruletkę oraz gry na automatach, są również gry karciane, w tym gra w pokera. W konsekwencji podmioty urządzające i prowadzące, zgodnie z prawem, turnieje pokera online oraz te organizowane w konkretnych miejscach są podmiotami organizującymi gry kasynowe. Zgodnie z powyższym podmiot urządzający legalnie grę kasynową, jest kasynem gry.

Celem uczestnictwa w turniejach pokera oraz grach pokera wnioskodawca uzyska tytuł prawny do lokalu we Francji, z którego będzie mógł korzystać przez okres do 10 dni w miesiącu oraz 30 dni kwartalnie. Z tytułu udziału w turniejach i grach pokera, wnioskodawca osiągać może wygrane stanowiące różnicę pomiędzy rzeczywistą kwotą wygraną, a kwotą wpłat koniecznych do udziału w tych wydarzeniach. Wygrane mają być wypłacane na rachunek bankowy prowadzony przez bank działający na terenie Polski.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym podmiot zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniami interpretacyjnymi dotyczącymi kwestii tego czy wygrane w przedmiotowych grach oraz turniejach pokera uzyskane na terytorium Francji opodatkowane będą zgodnie z umową polsko-francuską z 20 czerwca 1975 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (UPO) w Polsce? Kolejno czy przedmiotowe wygrane stanowić będą należności zwolnione zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT oraz czy powinien wykazywać należności zwolnione w zeznaniu rocznym?

Zdaniem wnoszącego o interpretację wygrane w grach oraz turniejach pokera będą podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 UPO. Zdaniem wnioskodawcy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, żaden z artykułów tej umowy nie wprowadza zasady szczególnej dotyczącej podatku od wygranej w grach oraz turniejach pokera. W związku z tym, znajdzie zastosowanie art. 21 ust. 1 UPO, tzn. przedmiotowe wygrane podlegać będą opodatkowaniu w państwie rezydencji tj. w Polsce.

Jak stanowi art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT „Wolne od podatku dochodowego są wygrane w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Kolejno zgodnie z art. 21 ust. 23 ustawy o PIT „Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone”.

Wnoszący o interpretacje mając na uwadze powyższe przepisy uważa, że przedstawiony stan faktyczny spełnia wszystkie przesłanki uzasadniające zwolnienie wygranych z opodatkowania, na podstawie uczestnictwa w organizowanych przez licencjonowanych organizatorów grach hazardowych.

W związku z dopuszczalnością na terytorium Francji gier w pokera online oraz offline, za pośrednictwem licencjonowanych organizatorów, wygrane uzyskiwane z rozgrywek są legalnie uzyskanymi środkami w świetle przepisów o grach hazardowych we Francji. Zatem udział w grach oraz turniejach pokera spełnia warunki zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Mając na uwadze art. 21 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT polskie organy podatkowe na podstawie art. 25 UPO posiadają prawnie regulowane podstawy do pozyskania informacji od francuskich organów podatkowych dotyczących gier hazardowych organizowanych zarówno online jak i w rzeczywistości.

Przedmiotowe wygrane zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT będą podlegały zdaniem wnioskodawcy zwolnieniu z opodatkowania w Polsce.

W odniesieniu do ostatniego pytania interpretacyjnego polski rezydent podatkowy wskazuje, że w art. 21 ustawy o PIT są wymienione dochody zwolnione z opodatkowania. Dochody zaliczane do tego zamkniętego katalogu są należnościami pomijalnymi podczas ustalenia opodatkowanego dochodu.

Zgodnie z przepisem wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania przedmiotowych wygranych, ponieważ należą one do należności zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z swojej interpretacji z dnia 24 sierpnia 2017r. w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.