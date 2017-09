Gdzie składa zeznanie podatkowe Polak pracujący na statkach w Norwegii

Polski rezydent podatkowy (osoba mająca stałe miejsce zamieszkania w Polsce) osiągający dochody z pracy najemnej na statkach w Norwegii jest obowiązany do wykazywania ich w rocznym zeznaniu podatkowym łącznie z dochodami uzyskanymi w Polsce. Jednocześnie może on dokonać odliczenia podatku zapłaconego w Norwegii od łącznego zobowiązania podatkowego, jednak tylko na poziomie proporcjonalnym do uzyskanego tam dochodu.