Opodatkowanie emerytury z Polski otrzymywanej przez rezydenta podatkowego w Belgii

Potwierdza to Krajowa Informacja Skarbowa w interpretacji indywidualne z dnia 27 grudnia 2016, sygn. 1462-IPPB4.4511.1152.2016.1.JK2.

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zgłosiła się Polka będąca belgijskim rezydentem podatkowym, ale nie będąca obywatelką Belgii. Kobieta pracowała w Polsce jako nauczyciel i otrzymuje z tytułu pełnienia tej funkcji emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do roku 2014 była ona rezydentem polskim w związku z czym ZUS odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy od emerytur i składał w jej imieniu deklaracje PIT-40A w Urzędzie Skarbowym. Od roku 2015 ZUS zaprzestał potrącania i odprowadzania zaliczek od emerytury kobiety ze względu na to, że jest nierezydentem do celów podatkowych w Polsce.

W związku z powyższym wnioskodawczyni chciała się dowiedzieć czy ma w jej przypadku zastosowanie art. 18 (Emerytury) dotyczący opodatkowania emerytur w ogóle czy mówiący o emeryturach z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa lub organu lokalnego art. 19 (Pracownicy Państwowi) ustęp 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Zdaniem wnioskodawczyni, jako nauczyciel była pracownikiem sektora państwowego i świadczyła usługi na rzecz państwa polskiego i dlatego uważa, że jej emerytura jest emeryturą urzędnika państwowego. Wnioskodawczyni nie posiada obywatelstwa belgijskiego i w związku z tym, uważa, że emerytura powinna być opodatkowana w Polsce.

Ministerstwo w odpowiedzi stwierdziło, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe.

W sprawie opodatkowania w Polsce osiąganych w niej dochodów osób fizycznych zastosowanie znajdują uregulowania Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139),

Na podstawie art. 18 z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2 emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania.

Z kolei zgodnie z treścią art. 19 ust. 2 lit. a) ww. Konwencji, renty i emerytury przekazywane przez umawiające się państwo albo przez jego organ lokalny bezpośrednio, bądź z utworzonych przez nie funduszy, osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego państwa lub organu lokalnego podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie.

Jednakże takie renty i emerytury podlegają opodatkowaniu tylko w drugim umawiającym się państwie, jeśli ich odbiorca ma w tym państwie miejsce zamieszkania i posiada jego obywatelstwo (art. 19 ust. 2 lit. b) ww. Konwencji).

Ministerstwo zwraca uwagę na to, że art. 19 ust. 2 ww. Konwencji dotyczy emerytur wypłacanych z tytułu uprzednio wykonywanej pracy, jednakże nie każdej emerytury, a wyłącznie związanej z usługami na rzecz wypłacającego je państwa, jego jednostki terytorialnej lub organu lokalnego. Nadmienia, że wspomniane przepisy dotyczą osób piastujących funkcje publiczne w ramach administracji publicznej (tj. państwowej czy samorządowej). Przepisy podatkowe nie definiują "funkcji publicznych", zatem w znaczeniu potocznym funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji publicznej, nie pełniąca funkcji wyłącznie usługowych (np. sędzia), a także osoba korzystająca z ochrony prawnej z mocy przepisu szczególnego (np. poseł, senator, radny).

Zatem ten przepis ma zastosowanie do emerytur związanych z wykonywaniem funkcji publicznych i dotyczy pracowników państwowych i osób otrzymujących emerytury z tytułu wykonywanej w przeszłości pracy najemnej dla państwa. Wykonywanie zawodu nauczyciela spełnia kryterium pełnienia funkcji publicznej.

Postanowienia art. 19 ust. 2 lit. b) Konwencji stanowią o łącznym spełnieniu obydwu przesłanek, tj. posiadania miejsca zamieszkania w drugim państwie oraz obywatelstwa tego państwa.

W przytoczonej sprawie przepis art. 19 ust. 2 lit. b) konwencji nie znajduje zastosowania, z uwagi na niespełnienie jednego warunku, ponieważ wnioskodawczyni nie posiada obywatelstwa belgijskiego.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny organ stwierdził, że otrzymywana przez wnioskodawczynię emerytura przyznana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wykonywanej w przeszłości pracy nauczyciela zgodnie z art. 19 ust. 2 lit. a) Konwencji podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.