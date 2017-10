Rozliczenie podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii 2017/2018 – najważniejsze informacje

Rozliczenia podatku można dokonać aż do pięciu lat wstecz. Osoby, które pracowały w UK, ale nie zamierzają już podejmować tam pracy do 5 kwietnia 2018 roku, nie muszą czekać na zakończenie obecnego okresu rozliczeniowego i już teraz mogą złożyć deklarację podatkową.

Rząd nie wyznacza terminu, w którym należy dokonać rozliczenia dla osób, które pracują w systemie PAYE (Pay as You Earn). Mimo to, warto jak najszybciej złożyć deklarację i cieszyć się zwrotem nadpłaconego podatku.

reklama reklama

Osoby, które posiadają status osoby samo rozliczającej się (Self Assessment) oraz osoby samo zatrudnione (Self Employed wraz z osobami, które są podwykonawcą budowlanym i rejestrującymi kartę CIS – Construction Industry Scheme) mają bezwzględny obowiązek rozliczenia swoich dochodów przed brytyjskim urzędem za każdy rok, w którym prowadzili działalność. Przy tego typu rozliczeniach nie ma już możliwości rozliczenia się przed zakończeniem roku podatkowego oraz są z góry wyznaczone terminy, w których deklaracja powinna trafić do urzędu.

Przykładowo dla roku 2016/2017 ustalono następujące daty:

- 31 października 2017 – termin składania deklaracji w formie papierowej (dla osób, które nie posiadają numeru UTR),

- 31 stycznia 2018 – termin składania deklaracji w formie elektronicznej (dla osób, które posiadają numer UTR).

Złożenie deklaracji elektronicznej jest możliwe wtedy, gdy podatnik posiada numer UTR (Unique Taxpayer Reference). UTR składa się z 10 cyfr odzielonych spacją (przykładowo 09876 54321).

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie niesie ze sobą obciążenie podatnika karami, które urząd pobiera poprzez wyższe opodatkowanie w następnym roku lub przesyła wezwanie do zapłaty, które trzeba uregulować. W sytuacjach, gdy nie ma możliwości wyegzekwowania należności HMRC może skontaktować się z polskim urzędem skarbowym w celu uzyskania należności na terenie Polski.

Jeśli podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii chciałby ją zamknąć, powinien niezwłocznie poinformować o tym urząd. Jeśli tego nie zrobi, HMRC nadal ma prawo, aby wzywać go do corocznego wykazania dochodów.

Przy rozliczeniu przed brytyjskim urzędem należy również pamiętać o różnicach między rozliczenia dla osób samo zatrudnionych i dla osób pracujących w systemie PAYE.

W przypadku osób wykonujących pracę w systemie Self Assessment lub Self Employment do rozliczenia potrzebne są następujące informacje:

- numer NIN lub UTR

- okres, w którym prowadzona była działalność

- pełna historia zatrudnienia w Wielkiej Brytanii

- ostatni adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii

- dokumenty potwierdzające dochody, tj. Invoice (wystawiane najczęściej raz na miesiąc).

W przypadku braku dokumentów, należy oszacować kwotę przychodu i podatku, jaki odprowadził każdy z pracodawców.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Natomiast osoby, które pracują w systemie PAYE powinny przedstawić następujące informacje:

- numer NIN (w przypadku jego braku również istnieje możliwość złożenia deklaracji)

- daty wjazdów i wyjazdów do Wielkiej Brytanii

- historia zatrudnienia w Wielkiej Brytanii (dane pracodawcy oraz okres zatrudnienia)

- ostatni adres zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii i informacja czy podatnik nadal tam przebywa lub czy planuje wrócić do UK

- dokumenty potwierdzające dochody, tj. P45, P60 lub payslipy, które są wystawiane przez pracodawcę.