Rozliczenie podatku dochodowego w Holandii – dlaczego warto złożyć zeznanie podatkowe w terminie?

W sytuacji, gdy podatnik zapomni i spóźni się ze złożeniem zeznania podatkowego na czas, jest to traktowane jako wykroczenie skarbowe. Konsekwencją takiego wykroczenia jest to, że inspektorzy kontroli skarbowej lub urzędnicy mogą nałożyć kary finansowe. Sprawy, które są bardziej skomplikowane z punku widzenia urzędu mogą nawet trafić do sądu, co wiąże się z jeszcze wyższymi grzywnami.

Jeśli podatnik nie złożył swojej deklaracji w terminie bardzo ważne jest, aby jak najszybciej spełnił ten obowiązek i w przypadku niedopłaty w urzędzie uregulował zobowiązanie. Ryzyko nałożenia kar można też zmniejszyć poprzez poinformowanie instytucji zanim urząd sam upomni się, że zeznanie nie zostało złożone na czas.

Jeśli w wyniku rozliczenia okaże się, że podatnik ma nadpłatę w urzędzie i przysługuje mu zwrot podatku późniejsze złożenie deklaracji może wydłużyć procedurę i czas oczekiwania na przelanie środków przez urząd. Zazwyczaj w pierwszej kolejności są realizowane zwroty osób, które złożyły deklarację w wyznaczonym terminie.

W sytuacji gdy podatnik świadomie nie złożył zeznania podatkowego (np. gdy z wyliczeń wychodziła mu niedopłata i chciał uniknąć uiszczenia tych środków), urząd holenderski przesyła wezwanie do rozliczenia (hol. Aangiftebrief). Jeśli wezwanie zostanie zignorowane po kilku tygodniach wysyłane jest ponaglenie wezwania, które nakłada obowiązek rozliczenia się w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania danego pisma. Zignorowanie korespondencji z Belastingdienst może skutkować karami w wysokości od 369 euro do 5 278 euro, o czym urząd również informuje w przesyłanych listach.

Koszty, które podatnik może ponieść przez zignorowanie obowiązku rozliczenia mogą być nawet dwukrotnie wyższe od posiadanej niedopłaty. Wszystkie osoby, które nie spełnią swoich obowiązków wynikających z pracy na terenie Holandii – zarówno jeśli chodzi o złożenie deklaracji, jak i nieuregulowanie niedopłaty w urzędzie, muszą liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami ze strony Belastingdienst.