Zwrot podatku z Holandii - komu przysługuje, jak uzyskać

Należy jednak pamiętać, że nawet w sytuacji, gdy zwrot podatku nie przysługuje warto złożyć zeznanie podatkowe w holenderskim urzędzie, ponieważ z informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie urzędu (www.belastingdienst.nl) wynika, że w obowiązek rozliczenia dotyczy znacznej większości osób pracujących w Holandii, bez względu na to czy posiadają tam status rezydenta podatkowego.

Jakie dokumenty są potrzebne?

W przypadku rozliczenia w Holandii przede wszystkim potrzebne są dokumenty od pracodawcy, na których widnieją informacje o wysokości otrzymanego wynagrodzenia oraz kwocie odprowadzonego podatku. Rozliczenia można dokonać na podstawie rocznej karty podatkowej - jaaropgaaf lub odcinków z wypłat – salarisy.

W związku ze zmianą prawa podatkowego w Holandii, od 2015 roku do deklaracji podatkowej wymagane jest jeszcze dołączenie formularza UE/WE z polskiego urzędu skarbowego, który potwierdza wszystkie dochody osiągnięte w danym roku we wszystkich krajach, w których była podejmowana praca. Jest on niezbędny do określenia statusu rezydencji w Holandii, a co za tym idzie weryfikuje czy podatnik może w rozliczeniu doliczyć ulgi podatkowe (np. ulga na dziecko lub ulgę mieszkaniową). Formularz UE/WE jest wystawiany przez odpowiedni dla podatnika urząd skarbowy w Polsce, po wcześniejszym rozliczeniu dochodów na formularzu PIT36 z załącznikiem ZG. Warto pamiętać, że rozliczenie w Polsce jest obowiązkowe nawet w sytuacji, gdy w danym roku podatnik nie osiągnął na jej terenie żadnych dochodów.

Kiedy należy rozliczyć się z Belastingdienst?

Składanie deklaracji za poprzedni rok podatkowy jest możliwe zazwyczaj na przełomie lutego/marca roku następnego. Przykładowo zeznania za 2016 rok można było składać na przełomie lutego i marca 2017 r. Dokładna data jest uzależniona od terminu udostępnienia przez urząd specjalnego algorytmu na dany rok podatkowy i może on się nieznacznie różnić w różnych latach podatkowych.

Rozliczenia w Holandii można dokonać aż do pięciu lat wstecz, czyli obecnie jest to okres od 2012 do 2016 roku. Nie warto jednak zwlekać z deklaracją, ponieważ z racji posiadanego obowiązku rozliczenia Belastingdienst może przesłać wezwanie do rozliczenia lub naliczyć kary za nieterminowe rozliczenie.

Jaki jest czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii?

Czas oczekiwania na zwrot jest zależny przede wszystkim od Belastingdienst, który niechętnie podaje przybliżony termin rozpatrzenia danego wniosku. Prawnie urząd ma maksymalnie trzy lata na rozpatrzenie zgłoszonej sprawy. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo szybkiego odzyskania zwrotu warto powierzyć sprawę odpowiedniej firmie, która ze względu na doświadczenie potrafi kompleksowo przygotować wniosek, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się wątpliwości ze strony urzędu i składania dodatkowych wyjaśnień. W przypadku właściwie przygotowanego wniosku średni czas odzyskania podatku szacowany przez agenta podatkowego to ok. 3-6 miesięcy od złożenia deklaracji.

