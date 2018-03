Kindergeld 2018 - ważne zmiany w przyznawaniu zasiłku rodzinnego w Niemczech

Kindergeld – podstawowe informacje

Kindergeld to zasiłek rodzinny przyznawany na dzieci przez Familienkasse, czyli Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych. Wynosi on po 194 € miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko. Na trzecią pociechę rodzice otrzymują 200 €, a na każdą kolejną – po 225 €. Zasiłek można otrzymać zarówno na dzieci mieszkające w Niemczech, jak i na te, które znajdują się w Polsce np. pod opieką drugiego rodzica. Może być przyznany dziecku do ukończenia 25. roku życia. Warunkiem jest, aby wciąż się uczyło.

Ustawa zmieniająca zasady przyznawania Kindergeld została uchwalona 26 czerwca 2017 roku, jednak jej przepisy obowiązują od początku 2018 roku. Oznacza to, że wnioski, które zostały złożone do końca 2017 roku były rozpatrywane jeszcze według poprzednich przepisów.

Co te zmiany oznaczają w praktyce? Do ubiegłego roku rodzic posiadający dwójkę dzieci i pracujący od co najmniej 4 lat w Niemczech, mógł liczyć na zasiłek w kwocie nawet ok. 18 000 €. Ta sama osoba, wnioskująca dopiero w 2018 roku, może otrzymać najwyżej 2304 €. Jak widać, jest to aż o 16 000 € mniej.

Nie warto zwlekać

Familienkasse przyznając zasiłek aktualnie bierze pod uwagę datę złożenia wniosku. Dlatego też nie należy zwlekać z formalnościami dotyczącymi Kindergeld, kiedy rozpoczęło się pracę w Niemczech. Odkładanie tego oznacza utratę 194 € miesięcznie w przypadku jednego dziecka.

Jak te kwoty prezentują się w przypadku osoby, która pracowała przez cały 2017 rok i posiada dwójkę dzieci? Jeśli złożyła ona wniosek w styczniu 2018 roku, może otrzymać 2304 €. W przypadku wnioskowania w kwietniu 2018 roku, będzie to już tylko 1 152 €. Natomiast jeśli Polak pracujący w Niemczech będzie czekał do lipca 2018 roku, nie otrzyma nic.

O czym warto pamiętać przed złożeniem wniosku?

Każdy zagraniczny pracownik, który planuje starać się o Kindergeld, powinien jak najszybciej po przyjeździe do Niemiec rozpocząć załatwianie wszelkich potrzebnych formalności.

Wśród kwestii, które koniecznie należy załatwić, jest posiadanie numeru identyfikacyjnego, czyli tzw. ID nummer. Taki numer powinien zostać przyznany wnioskodawcy, natomiast w przypadku dziecka istnieje taka konieczność jedynie w sytuacji, kiedy mieszka ono z rodzicem lub rodzicami pracującymi na terenie Niemiec. Warto w pierwszej kolejności postarać się o uzyskanie ID nummeru, ponieważ Familienkasse nie przyjmuje wniosków osób, które go nie mają.

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na przyznanie zasiłku rodzinnego Kindergeld jest zależny od kilku czynników. Jednym z najbardziej kluczowych jest szybkość komunikacji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, które potwierdzają okoliczności życiowe osoby, która złożyła wniosek.

Rozpatrzenie wniosku przez Familienkasse zajmuje około 6-12 miesięcy. Ze względu na długi czas oczekiwania warto jak najszybciej załatwić formalności oraz złożyć wniosek, aby nie stracić przysługujących pieniędzy.

