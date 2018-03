Wielka Brytania podnosi kwotę wolną od podatku

57 000 złotych kwoty wolnej od podatku w Wielkiej Brytanii

Brytyjski rząd wyłamuje się z trendu, którym podąża większość europejskich państw zwiększających obciążenia podatkowe swoim obywatelom. Wchodzące w życie 6 kwietnia 2018 przepisy zwiększają i tak wysoką kwotę wolną od podatku o 350 funtów w porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym. Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii jest zatem 7 razy wyższa niż kwota wolna w Polsce, która od 1 stycznia 2018 r. wynosi 8 tys. zł, ale też w takiej wysokości jest dostępna jedynie dla ludzi najsłabiej zarabiających (dla osób otrzymujących pensję minimalną i zatrudnionych na max. 1/3 etatu).

"Wielka Brytania po raz kolejny zmniejsza obciążenia podatkowe obywatelom. To swego rodzaju tradycja, że brytyjski Urząd Skarbowy HMRC co roku zwiększa kwotę wolną od podatków. Zmiany nie dotyczą jedynie osób fizycznych, w 2019 roku zapowiadana jest obniżka podatku korporacyjnego (CIT) z 19-proc. na 17-proc." komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje co prawda wyższa stawka podatku PIT niż w Polsce (20 proc. w UK, 18 proc. w Polsce), ale też pierwszy próg podatkowy jest na na Wyspach znacznie wyższy niż nad Wisłą. 20-proc. podatek zapłacimy w UK od dochodów do £45 000 (216 tys. zł), podczas gdy w Polsce 18-proc. podatek zapłacimy od dochodów w wysokości max. 85 528 zł. Powyżej tej sumy nad Wisłą obowiązuje już podatek rzędu 32 proc.

Niższe opłaty na ubezpieczenia społeczne i łatwość prowadzenia firmy

W Wielkiej Brytanii składki na ubezpieczenie społeczne płaci się po przekroczeniu dochodów rzędu £8 424 rocznie (ok. 40 400 zł). To kolejna zasadnicza różnica w porównaniu z obowiązującym w Polsce systemem ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca prowadzący w Wielkiej Brytanii spółkę limited (odpowiednik polskiej sp. z o.o.) może zatrudnić się w firmie i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie. Jeśli zatem dyrektor spółki wypłaci sobie maksymalne wynagrodzenie nieobciążone podatkiem dochodowym, w wysokości £11 850, to na ubezpieczenie społeczne zapłaci jedynie £693 (około 285 złotych miesięcznie). Dla porównania podstawowa stawka ZUS od 1 stycznia 2018 roku wynosi 1228 złotych.

Powołanie spółki w Wielkiej Brytanii jest o wiele prostsze niż rejestracja działalności w Polsce - w 24 godziny możemy stać się właścicielami spółki, bez konieczności wizyty w urzędzie. Do powołania spółki konieczny jest jeden Dyrektor, który może być jednocześnie udziałowcem spółki. Prowadzenie biznesu w Wielkiej Brytanii jest proste i przejrzyste, głównie dzięki przyjaznemu systemowi podatkowemu i niewielkiej biurokracji, co jest korzystne szczególnie dla osób, które nie chcą tracić czasu na procedury i formalności. Wielka Brytania oferuje przedsiębiorcom szereg ulg podatkowych i zwolnień, przez co prowadzenie biznesu jest dużo bardziej opłacalne.