Zwrot podatku z Holandii - ile możesz odzyskać?

Status rezydenta

W sytuacji, gdy roczne dochody podatnika w co najmniej 90% pochodzą z Holandii, staje się on rezydentem holenderskim, co uprawnia go do ubiegania się o dodatkowe ulgi podatkowe. Aby takie rozliczenie było możliwe wymagane jest posiadanie dokumentu o nazwie UE/WE - zaświadczenia wykazującego dochody na terenie krajów całego świata, wydawanego przez polski urząd skarbowy.

W sytuacji kiedy podatnik nie posiada statusu rezydenta, w dalszym ciągu może uzyskać zwrot podatku z Holandii, jednak niektóre dodatki lub ulgi nie są brane pod uwagę przy takim rozliczeniu.

Rok podatkowy

Na każdy rok podatkowy są przewidziane inne stawki oraz progi podatkowe. Im więcej podatnik zarobił na terenie Holandii, tym większy podatek powinien zostać odprowadzony.

Przykład

Jeżeli w 2017 roku dochód podatnika wyniósł mniej niż 19 982 € to podatek dochodowy oraz składki społeczne powinny stanowić 36,55%, a w przypadku gdy zarobek był wyższy może to być od 40,80% do 52%.

Wiek

Szanse na otrzymanie ulgi podatkowej mają również osoby starsze. Podatnik, który ukończył 65 rok życia, a jego zarobki wyniosły mniej niż 19 982 € odprowadza jedynie 18,65% podatku.

Partner fiskalny

Korzystniejszym rozwiązaniem, może okazać się rozliczenie wspólne. Mają na nie szanse osoby w związkach małżeńskich lub posiadające partnera fiskalnego.

Przykład:

Dwóch rezydentów podatkowych rozliczało się za 2016 rok. Pierwszy z nich pracował od sierpnia do grudnia, zarobił 8286 euro i zapłacił 1860 euro podatku. Urząd zwrócił mu145 euro.



Drugi z nich uwzględnił w rozliczeniu swojego partnera fiskalnego. Skorzystał z możliwości tzw. rozliczenia rozłąkowego, dzięki temu przy dochodzie 11 430 euro uzyskał 446 euro zwrotu podatku. Dodatkowo jego partner fiskalny otrzymał zwrot w wysokości 643 euro.

Rodzaj dochodu

W holenderskim systemie rozliczeniowym istotne jest źródło dochodu i jego rodzaj. Jeżeli podatnik podjął się pracy dorywczej, np. „bijbaan” lub pracował jako freelancer, jego zwrot nadpłaconego podatku prawdopodobnie będzie niższy. Wynika to z faktu, że podczas uzyskiwania dochodu nie były pobierane zaliczki na poczet podatku dochodowego.

Natomiast osoby będące na zasiłku chorobowym w dalszym ciągu mają możliwość ubiegania się o zwrot podatku oraz kosztów poniesionego leczenia, co zwiększy kwotę zwrotu. Dotyczy to kosztów, które nie są objęte polisą ubezpieczeniową.

Ulgi podatkowe

Kolejną szansą na otrzymanie wyższego zwrotu nadpłaconego podatku są ulgi podatkowe. Urząd Holenderski dopuszcza wiele możliwości doliczenia ulg między innymi na dziecko czy edukację.

Przykład:

Osoba, która pracowała w Holandii przez 187 dni i zarobiła w 2015 roku 13 114 euro, podczas rozliczenia odzyska 243 euro. Jednak jeżeli doliczy ulgę na dziecko (Inkomensafhankelijke Combinatiekorting) odzyska aż o 1 287 euro więcej czyli łącznie 1 530 euro, czyli aż o 1 287 euro więcej.

Przykłady znajdujące się powyżej pokazują, że bazując jedynie na dokumentach otrzymanych od pracodawcy, prognoza rozliczenia może być niemiarodajna. Często, gdy osoby posiadają podobną historię zatrudnienia, decyzje urzędu znacznie się od siebie różnią - jest to spowodowane różnicami w ich sytuacji życiowej.