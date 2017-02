Zaliczki uproszczone, czy kwartalne - zawiadomienie do 20 lutego

Z kwartalnego lub uproszczonego sposobu wpłacania zaliczek mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP). Warto zaznaczyć, że z tych metod rozliczeń mogą skorzystać także podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i ustalający dochód na podstawie prowadzonych ksiąg (art. 44 ust. 14 updof).

Aby skorzystać z tych form wpłacania zaliczek, konieczne jest złożenie pisemnego zawiadomienia o wybranej metodzie ich opłacania. Nie ma oficjalnych urzędowych druków, na których są składane zawiadomienia. Część urzędów skarbowych udostępnia jednak wzory druków, z których podatnik może skorzystać. Urzędy nie wymagają żadnych opłat. Podatnik PDOF rozpoczynający działalność zamiast wysyłania specjalnych powiadomień może zgłosić wybór zaliczek kwartalnych lub uproszczonych podczas składania wniosku o wpis do CEIDG (na formularzu CEIDG-1), wypełniając odpowiednie pola (poz. 19 formularza).

W 2017 r. termin złożenia tych zawiadomień przez podatników PDOF i podatników PDOP mających kalendarzowy rok podatkowy przypada na 20 lutego. Jeżeli podatnicy złożyli już takie zawiadomienie np. w 2016 r., nie muszą go składać ponownie. Złożone zawiadomienie odnosi skutek na kolejne lata. Z kolei podatnik, który w 2017 r. chciałby wrócić do podstawowej metody opłacania zaliczek, powinien złożyć zawiadomienie o rezygnacji ze stosowanej przez siebie metody do 20 lutego (art. 25 ust. 2 i 7a updop oraz art. 44 ust. 3i i 6d updof).

