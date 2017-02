Kiedy dofinansowanie do ferii zwolnione z PIT

Jeżeli dofinansowanie do ferii dzieci i młodzieży do lat 18 pochodzi ze środków ZFŚS, to zwolnienie z PIT obejmuje całość dofinansowania. Jeżeli natomiast na dofinansowanie zostały przeznaczone środki obrotowe, to zwolnienie przysługuje do kwoty 760 zł rocznie.