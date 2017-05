Podział zysków i strat w spółce osobowej a rozliczenie PIT

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 marca 2017 r., 2461-IBPB-1-1.4511.58.2017.1.MJ

Nieproporcjonalne określenie prawa do udziału w zyskach i stratach w stosunku do wniesionego wkładu

Sprawa dotyczyła spółki osobowej, w której rozważane jest dokonanie zmiany umowy spółki w zakresie podziału zysków i strat w ten sposób, że będą się one kształtować nieproporcjonalnie do wniesionych wkładów..

W ramach planowanej zmiany żaden z dotychczasowych wspólników spółki, w tym podatnik, nie wystąpi ze spółki, nie zbędzie całości praw i obowiązków w spółce innemu podmiotowi, ani też nie wniesie nowego wkładu. Z tytułu planowanej operacji żaden ze wspólników spółki jawnej, w tym i podatnik, nie uzyska także jakiejkolwiek wypłaty ze spółki tytułem zwrotu wkładu, wypłaty z zysku, ani pod żadnym innym tytułem.

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy określenie prawa do udziału w zyskach i stratach w spółce jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu, nie spowoduje po stronie podatnika powstania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że analiza art. 10 ustawy PIT oraz kolejnych przepisów ww. ustawy, uszczegóławiających rodzaje przychodów przynależnych do danego źródła, nie prowadzi do wniosku, że ustalenie sposobu uczestnictwa w zyskach i stratach spółki osobowej, samo w sobie, implikuje powstanie przychodu. Konsekwentnie zatem także ustalenie takiego sposobu uczestnictwa w oderwaniu od wartości wniesionych wkładów nie spowoduje po stronie podatnika powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki w całości za prawidłowe.

Źródło: taxonline.pl 3.04.2017r.