Jak rozliczyć nieodpłatne otrzymanie środka trwałego

Definicja środka trwałego zawiera się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako środek trwały potraktowany może zostać każdy przedmiot będący przedmiotem własności bądź też współwłasności podatnika, pod warunkiem iż jest on kompletny oraz nadaje się do użytku. Mogą to być budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, a także maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty. Przewidywany okres ich użytkowania w ramach działalności gospodarczej lub oddania ich jako przedmiotu najmu czy dzierżawy nie może być mniejszy niż rok. Wszystkie środki trwałe, którymi dysponuje podatnik, powinny być ujęte w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez podatnika.

Wartość przedmiotu otrzymanego przez podatnika drogą darowizny stanowi przychód danej jednostki. W sytuacji, w której spełnia on ujętą wyżej definicję, konieczne jest ustalenie jego wartości początkowej, a następnie rozpoczęcie jego amortyzacji. W bilansie środek trwały otrzymany pod tytułem darmym podlega rozliczeniu za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Kodeks cywilny definiuje darowiznę jako formę umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Przedmiotem darowizny mogą być wszelkie prawa majątkowe, a także prawa niemające wartości majątkowej. Oświadczenie woli darczyńcy pod rygorem nieważności powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego.

Otrzymanie przedmiotu drogą darowizny stanowi zgodnie z przepisami podatkowymi przychód podatnika. Aby określić wartość przychodu z przedmiotu darowizny, należy dokonać oceny cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

W sytuacji, gdy w związku z nieodpłatnym nabyciem środka trwałego został wykazany przychód, podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tego składnika majątku.

Wartość początkową przedmiotu darowizny ustala się w oparciu o wartość rynkową z dnia otrzymania darowizny. Od tej zasady przepisy podatkowe znajdują wyjątek – ma on miejsce wtedy, gdy umowa o nieodpłatnym przekazaniu przedmiotu wskazuje wartość przedmiotu. W takiej sytuacji pod uwagę brana jest wartość określona w umowie, ale tylko, jeżeli będzie ona określona jako niższa niż cena rynkowa. W innym przypadku wartość środka trwałego jest równa wartości początkowej przyjętej dla celów podatkowych.