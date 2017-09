Rozliczanie nakładów na środki trwałe na nowych zasadach

Obecnie obowiązujące przepisy dają ograniczone możliwości odliczania nakładów na inwestycje. W efekcie przedsiębiorcy ich nie podejmują i ich firmy stają się mniej konkurencyjne.

W myśl zmian uchwalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych firmy będą mogły dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do 100 tys. zł. Jednorazowa korzyść podatkowa może sięgnąć 13,5 tys. zł. Wskazane wyżej rozwiązanie stosuje się pod warunkiem, że:

- wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tys. zł lub

- łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3,5 tys. zł.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o której mowa wyżej, odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki.

Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 154 tys. przedsiębiorców.

Limit 100 tys. zł obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz wpłaty dokonanej na poczet dostawy środka trwałego. Obowiązuje on zarówno firmy już funkcjonujące, jak i osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z uwagi na to, że zmiana ta jest korzystna, ma ona mieć zastosowanie również do inwestycji dokonanych w roku podatkowym przed momentem jej wejścia w życie.

Nowelizacja poszerza także krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z omawianego rozliczenia.

Omawiana nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się po 31 grudnia 2016 r., a przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy, będą stosować przepisy omawianej ustawy do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

Omawiana nowelizacja, tj. ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. rok 2017, poz. 1448) weszła w życie 12 sierpnia br.

Autor: Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu, w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz optymalizacji podatkowej