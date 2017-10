Podnajęcie leasingowanego samochodu spółce przez wspólnika a PIT

Czasem jedna osoba prowadzi działalność gospodarczą w ramach kilku podmiotów (np. indywidualna działalność gospodarcza, wspólnik spółki osobowej). Takie rozwiązanie sprawia, że podmioty te często korzystają z tych samych zasobów. Przykładowo, wspólnik jednej spółki odpłatnie wynajmuje samochód od indywidualnej działalności gospodarczej. Z jakimi skutkami podatkowymi wiąże się przyjęcie takiego rozwiązania? Jak należy rozpoznać powstały w ten sposób przychód?

Przykładem powyższego problemu może być sytuacja, gdy podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i odpłatnie podnajmuje leasingowany samochód drugiej spółce.

W pierwszej kolejności, podejmując decyzję o podnajmie leasingowanego pojazdu (lub sprzętu) należy zwrócić uwagę na treść pierwotnej umowy. Przedsiębiorca musi zweryfikować czy umowa leasingowa upoważnia go do dokonywania tych czynności.

Firmy leasingowe często wykluczają prawo podnajmowana pojazdów, które udostępniają. Jeśli w umowie jest taki zakaz, podatnik przed podjęciem jakichkolwiek działań powinien renegocjować warunki z leasingodawcą. W przeciwnym wypadku, na przedsiębiorcę, który łamie postanowienia umowne, mogą zostać nałożone negatywne sankcje, takie jak natychmiastowe rozwiązanie umowy leasingowej, a nawet roszczenie odszkodowawcze.

Na gruncie podatkowym, należy wskazać na zasadę powszechności opodatkowania, która stanowi podstawową zasadę wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT). Zgodnie z jej treścią, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Oznacza to, że wszystkie dochody podatnika, które nie zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, podlegają opodatkowaniu. Przedsiębiorca wynajmujący leasingowany pojazd do swojej drugiej działalności osiąga więc przychód, który podlegać będzie opodatkowanie. Ale w jaki sposób?

W analizowanym stanie faktycznym kluczowe znaczenia ma art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PDOF, zgodnie z którym, jako przychody z działalności gospodarczej wskazano przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Przekładając treść powyższego artykułu na analizowaną sprawę, wskazać należy, że w sytuacji, gdy umowa leasingu operacyjnego została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pojazd ten bez wątpienia stanowi składnik majątku z nią związany. Wynajmując go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółce, w której dany przedsiębiorca pozostaje wspólnikiem, nawiązana zostaje de facto umowa najmu z innym podmiotem. Z kolei, odpłatny charakter tej umów, potwierdzany wystawianymi fakturami, generować będzie przychód podatkowy przedsiębiorcy z prowadzonej działalności gospodarczej.

Reasumując, przedsiębiorca, który posiada samochód na podstawie leasingu operacyjnego (zgodnie z art. 23b ustawy o PIT) i następnie odpłatnie wynajmuje go innemu podmiotowi (nawet spółce w której jest wspólnikiem), osiąga przychód podatkowy. Ponieważ jest on związany ze składnikiem majątkowym dotyczącym prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, należy go zakwalifikować jako osiągnięty ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej). W konsekwencji oznacza to, że przychód z tytułu najmu samochodu podlegać będzie łączeniu z pozostałymi przychodami uzyskanymi przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w rozstrzygnięciach organów podatkowych (przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26.06.2017 r., znak: 0111-KDIB1-1.4011.27.2017.2.MG).

Dominika Róg-Górecka, Młodszy Konsultant Podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.