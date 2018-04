Reforma podatków dochodowych w 2020 roku

W dniach 16-17 kwietnia br. odbył się II Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Jednym z tematów poruszanych podczas wydarzenia była kwestia uproszczenia i uszczelnienia przepisów w zakresie podatków dochodowych. Jak się dowiedzieliśmy, Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad przygotowaniem kompleksowej reformy podatków dochodowych.

Zdaniem Macieja Żukowskiego, Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, „przedsiębiorca powinien być opodatkowany tak samo i nie powinien być sztucznie dzielony na tego, który prowadzi działalność gospodarczą w postaci własnej osoby i na przedsiębiorcę, który prowadzi działalność w postaci wszelkiego rodzaju narzędzi, czyli całej gamy spółek. Uważam, że powinien być jeden podatek od zysku przedsiębiorcy”.

reklama reklama

„Przez ostatni rok pracuję nad tym założeniem, przy tworzeniu zrębów reformy podatków dochodowych. Uchylając rąbka tajemnicy: dążymy do tego, żeby stworzyć trzy ustawy zamiast dwóch (ustawy o PIT i CIT), z czego jedna ma być relatywnie prosta, czyli ma to być PIT od osób zatrudnionych na wszelkich formach świadczenia pracy. Natomiast dwie pozostałe ustawy obejmowałyby podatek od zysków kapitałowych i podatek od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Raczej nie mogę zapewnić, że dzięki temu podatek będzie prosty, natomiast mogę zapewnić, że łatwiej będzie się czytało te nowe ustawy niż obecne. Bo zgodzę m.in., że ze względu na dużą liczbę nowelizacji, ustawa o CIT stała się dokumentem skrajnie nieczytelnym” – powiedział.

Zgodnie z zapowiedziami, które usłyszeliśmy podczas Kongresu reforma podatków dochodowych miałaby wejść w życie w 2020 roku. Żukowski wyjaśnił, że „przygotowujemy zarysy tej reformy, tak by następnie została przedyskutowana przez kierownictwo Ministerstwa Finansów. Szczególnie w przypadku podatku od zysków kapitałowych chcielibyśmy się oprzeć na zasadzie participation exemption, która jest już w wielu systemach prawnych, tzn. reinwestowane zyski kapitałowe byłyby zwolnione od momentu tzw. scashowania się. Tę zasadę na pewno chcielibyśmy wprowadzić, no i zasadę jdnokrotności opodatkowania, czyli kredytu podatkowego przy dywidendzie, tak żeby zysk wypracowany w spółce nie był opodatkowany podwójnie. To są dwie główne zasady, które chcielibyśmy zastosować przy reformie podatków dochodowych. Pozostaje pytanie, czy spotka się to z pozytywnym oddźwiękiem ze strony decydentów politycznych. Tego nie jestem w stanie Państwu obiecać, natomiast te zasady będziemy sprzedawać jako coś dobrego, co mogłoby spowodować, że nasz system będzie bardzo atrakcyjny dla inwestorów”.

Odnosząc się do problematyki wspierania inwestycji, innowacyjności przedsiębiorstw stwierdził, że „podatek od przedsiębiorstw powinien być instrumentem przyciągający inwestycje, czyli bardzo szeroka gama różnych ulg, które pozwoliłby na retencję i zakotwiczenie biznesu w Polsce, bo są to zyski, których i tak w tej chwili nie mamy. Więc uważam, że powinniśmy iść jak najbardziej w tym kierunku”.

„Nasuwa mi się taka refleksja, która jest bardziej ekonomiczna niż prawna, że rzeczywiście jesteśmy zagłębiem „kosztu plus”, osiągamy zyski na „koszcie plus”, ale nie osiągamy zysku na retencji i komercjalizacji szeroko pojętych wynalazków. W związku z czym, żeby ten efekt osiągnąć, uważam że zasadą powinno być, że system podatków dochodowych powinien być systemem zachęty dla inwestycji” – podkreślił Żukowski.

Polecamy: CIT 2018. Komentarz

Wyjaśniając zagadnienia związane z reformą, w odniesieniu do zapowiedzianej przez premiera w dniu 14 kwietnia obniżki stawki CIT (z 15 proc. do 9 proc.) dla niektórych podatników podatku dochodowego o osób prawnych, wyjaśnił, że „gdy uda się przeforsować te trzy ustawy, to proszę zauważyć, że małym i średnim przedsiębiorcą będzie obecny PIT-owiec, więc te 9 proc. będzie dotyczyło również jego. Jeżeli zatem dojdzie do sytuacji, że będzie podatek od zysku z działalności gospodarczej, to mali i średni przedsiębiorcy, którzy wpadają w definicję małego podatnika, będą opodatkowani stawką 9-proc.”.