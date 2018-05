Rozliczenie usługi dropshippingu – dokumentacja i moment powstania przychodu

Podatniczka wnioskująca o wydanie indywidualnej interpretacji planuje prowadzenie sklepu internetowego opartego o model dropshippingu. Do jej obowiązków będzie należało gromadzenie zamówień od klientów oraz przekazywanie ich do dostawcy bądź producenta, który to dokona realizacji zamówienia. Podatniczka nie będzie więc kupowała towaru na własność, zostanie on przekazany bezpośrednio od dostawcy do kupującego.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zadano następujące pytania:

1. Czy przychodem z tytułu usług dropshippingu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie uzyskana od klientów prowizja (marża)?

2. Na podstawie jakich dokumentów wnioskodawczyni ma ujmować oraz określać przychód?

3. Który dzień określić jako moment powstania przychodu?

Podatniczka twierdzi, że przychodem z tytułu prowadzenia działalności jest marża pobierana od poszczególnych zamówień. Istotne jest. że wnioskodawczyni nie będzie otrzymywać żadnych faktur ani innych dokumentów potwierdzających fakt dokonania zakupu. Jedynie wyciąg bankowy będzie stanowił potwierdzenie dokonania zakupu. W ramach przyszłej działalności gospodarczej będzie prowadzona również księga przychodów i rozchodów.

Jako dzień wykonania usługi Podatniczka wskazuje moment, w którym przeleje pieniądze na konto dostawcy po wcześniejszym potrąceniu marży za pośrednictwo w transakcji.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest to niezbędne ze względu na możliwość ustalenia zysków przedsiębiorcy oraz podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Zgodnie z ustawą dowodami księgowymi na podstawie których można określać zyski (straty) są:

faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne

dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem

noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi

dowody przesunięć

dowody opłat pocztowych i bankowych

inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatniczka jako dowód księgowy stanowiący podstawę do zapisu w księdze przychodów i rozchodów może uznawać zestawienie dokonywanych transakcji, wraz z rachunkami za pośrednictwo handlowe, opiewające na kwotę w wysokości marży jaką Wnioskodawczyni uzyska od klienta.

Natomiast za moment osiągnięcia przychodu organ podatkowy uznał dzień otrzymania przelewu od kupującego. Powołując się przy tym na art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jako moment osiągnięcia przychodu określa m.in. dzień wykonania usługi w przypadku gdy usługa jest wykonywana przed otrzymaniem zapłaty. Natomiast jeśli usługa jest wykonywana po zapłacie za nią za moment osiągnięcia przychodu uznaje się chwilę, w której należna kwota zostanie przekazana usługodawcy. W przypadku podatniczki w oparciu o model dropshippingu za moment uzyskania przychodu należy uznać dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy (dzień uregulowania należności), a nie dzień przekazania tych środków (po wcześniejszym potrąceniu prowizji) na konto dostawcy, ponieważ zdarzenie to ma miejsce przed wykonaniem usługi.

Interpretacja indywidualna z dnia 11.04.2018, sygn. 0115-KDIT3.4011.96.2018.1.DB, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej