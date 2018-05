Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową – podatek dochodowy od wypłaty zysku

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 lutego 2018 r. (sygn. II FSK 331/16).

Sprawa dotyczyła komandytariusza spółki komandytowej. Wspólnikami spółki są zarówno osoby fizyczne, jak i osoba prawna. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z o.o.

Na dzień poprzedzający dzień przekształcenia spółka z o.o. posiadała kapitał zapasowy, na którym, zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników, zgromadzone były środki pieniężne stanowiące zyski z lat ubiegłych. W wyniku przekształcenia środki zgromadzone na kapitale zapasowym spółki przed przekształceniem zostały przeksięgowane na kapitał zapasowy spółki. Spółka generowała także zyski za rok obrotowy zakończony w dniu poprzedzającym dzień przekształcenia, które mocą uchwały zgromadzenia wspólników spółki zostały przekazane na kapitał zapasowy spółki. Wspólnicy planują podjąć uchwałę o wypłacie zysków spółki osiągniętych przed dniem przekształcenia. Do przekształcenia spółki z o.o. doszło w 2008 r. Zatem zyski osiągnięte przed przekształceniem spółki z o.o. nie zostały na moment przekształcenia opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przepisy weszły w życie 1 stycznia 2009 r.).

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy wypłata zysku wspólnikom ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki, na którym zgromadzone są zyski osiągnięte przez spółkę przed przekształceniem, będzie powodować powstanie zobowiązania podatkowego u podatnika. Zdaniem podatnika, w przypadku wypłaty zysku wspólnikom ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki, na którym zgromadzone są zyski osiągnięte przez spółkę przed przekształceniem, które nie zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na moment przekształcenia - nie powstanie zobowiązanie podatkowe u wspólników. Wypłata zysku będzie dla podatnika neutralna podatkowo.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że w sytuacji, gdy zysk wypracowany przez spółkę z o.o., a zgromadzony na jej kapitale zapasowym, nie został uprzednio (w tym na moment przekształcenia tej spółki) opodatkowany, to późniejsza wypłata tego zysku będzie podlegała opodatkowaniu jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Dochód ten zostanie zatem opodatkowany jedynie w momencie wypłaty zysku.

WSA w Szczecinie był podobnego zdania. W uzasadnieniu wskazał, że prawidłowo rozdysponowany zysk, np. na kapitał zapasowy nie jest już zyskiem niepodzielonym. W takim przypadku w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie powstanie dochód (przychód) o jakim stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. Niemniej jednak ww. przepis stanowi wyłącznie o opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Tylko ten moment jest dla wspólnika neutralny podatkowo bowiem, jak jednoznacznie wskazuje doktryna i orzecznictwo, mamy do czynienia wciąż z tym samym podmiotem jedynie działającym w innej formie prawnej. Nie jest natomiast prawidłowa interpretacja art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, która dawałaby podstawę do przyjęcia, że późniejsza (niż moment przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową) wypłata lub postawienie do dyspozycji przez spółkę komandytową kwoty środków pochodzących z zysku wypracowanego przez przekształcaną spółkę z o.o., zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki z o.o., które nie podlegały opodatkowaniu na moment przekształcenia, również nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

NSA również nie poparł stanowiska podatnika. Sąd kasacyjny podkreślił, że prawdą jest, jak podkreślał podatnik, że przyjmuje się w orzecznictwie sądowym, że przychody uzyskiwane przez spółkę komandytową niezależnie od źródła stanowią przychód z działalności gospodarczej. Takie stanowisko rzeczywiście sądy reprezentują, ale w odniesieniu do tej działalności, którą wykonywała już spółka komandytowa. W przedmiotowej sprawie taka sytuacja nie wystąpiła. Były bowiem zyski w spółce z o.o., które przeszły do spółki komandytowej jako zyski niepodzielone. W konsekwencji powinny być opodatkowane w momencie wypłaty jako przychody kapitałowe, a nie przychody z działalności gospodarczej.

Ponadto, sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sukcesją uniwersalną, czyli z przejęciem wszystkich praw i obowiązków. W konsekwencji zysk, który został wcześniej przeznaczony na kapitał zapasowy w spółce z o.o., a później wypłacony wspólnikom spółki komandytowej jest w istocie zyskiem z przychodów z kapitałów pieniężnych, a nie dochodem z działalności gospodarczej spółki komandytowej.

