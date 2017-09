Zwolnienie z PIT wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu jest instytucją uregulowaną na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego. W myśl owych regulacji istnieje możliwość obciążenia nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własnością są urządzenia jak te służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, gazów, pary, energii elektrycznej, prawem polegającym na tym, iż przedsiębiorca ma możliwość korzystania w sposób określony nieruchomości, która zostaje obciążona, o ile będzie podejmował te działania zgodnie z przeznaczeniem owych urządzeń.

Jeżeli jednak właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, której przedmiotem będzie służebność przesyłu, a jest ona niezbędna do tego, by w sposób prawidłowy korzystać z urządzeń, przedsiębiorca ma prawo do żądania ustanowienia jej za adekwatnym wynagrodzeniem. Analogiczną możliwością w odwrotnej sytuacji dysponuje właściciel nieruchomości.

Kontrowersje, które rodziła kwestia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w podatku dochodowym od osób fizycznych zmusiła Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej, w celu ujednolicenia różnych w konsekwencjach werdyktów sądów administracyjnych i organów skarbowych.

Zwolnienia na gruncie ustawy PIT

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od opodatkowania podatkiem dochodowym są odszkodowania, które wypłacane są na podstawie wyroków sądowych oraz umów, które przekazywane są posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które nastąpiły z tytułu:

- ustanowienia służebności gruntowej,

- rekultywacji gruntów,

- szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie;

które nastąpiły w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Czy służebność przesyłu jest zwolniona z PIT?

Aby rozstrzygnąć kwestię tego, czy służebność przesyłu podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, skorzystać należy z interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów z dnia 27 maja 2014 r., sygn. DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14, zgodnie z którą: „reasumując należy uznać, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)”.