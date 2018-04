Prawo do zastosowania 50% kosztów w przypadku pracowników uczelni

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 kwietnia 2018 r., sygn. 0115-KDIT2-1.4011.23.2018.1.MK, w której przedstawiono zdarzenie przyszłe, gdzie A jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Kierownikiem A w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Rektor, który ustala zasady obowiązujące pracodawcę i pracownika np. w formie zarządzeń, regulaminów lub w innych jasno sprecyzowanych postanowieniach. Zgodnie z art. 107-108 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy:

reklama reklama

- pracownicy naukowo-dydaktyczni;

- pracownicy naukowi;

- pracownicy dydaktyczni.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:

- profesora zwyczajnego;

- profesora nadzwyczajnego;

- profesora wizytującego;

- adiunkta;

- asystenta.

Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach: starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora lub instruktora.

Mając na uwadze art. 130 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym, który wskazuje, że czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, w Uczelni przyjęto procentowy podział czasu pracy nauczycieli akademickich uwzględniający ich obowiązki dydaktyczne, naukowe i organizacyjne w następujących proporcjach dla poszczególnych grup pracowników.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni: obowiązki dydaktyczne - 45% czasu pracy, obowiązki badawcze 45% i obowiązki organizacyjne 10%. Pracownicy naukowi obowiązki badawcze 90% czasu pracy, obowiązki organizacyjne 10% czasu pracy. Pracownicy dydaktyczni obowiązki dydaktyczne - 80% czasu pracy, obowiązki organizacyjne 20% czasu pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach proporcje czasu pracy mogą być inne, zmniejszające zakres obowiązków dydaktycznych na rzecz innych obowiązków. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.

Pracownicy Uczelni za wykonywanie w ramach stosunku pracy działalności twórczej mogli skorzystać z prawa do 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do wynagrodzeń z tytułu działalności określonej w art. 22 ust 9b Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uznaje się, że zwiększone koszty uzyskania przychodu stosuje się:

- do 45% wynagrodzenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych;

- do 45% wynagrodzenia dla pracowników naukowych;

- do 45% wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, ustalono, że zakres stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu od ich wynagrodzeń uzależniony jest od zakresu wykonywanych przez nich prac o charakterze twórczym, co powinno wynikać z określonych obowiązków służbowych.

Przyjęto również, że przez wynagrodzenie, w stosunku do którego można zastosować zwiększone koszty uzyskania przychodu z uwzględnieniem procentowego jego wyodrębnienia uważa się:

- wynagrodzenie zasadnicze;

- dodatkowe wynagrodzenie pracowników Akademickiej YY;

- wynagrodzenie za płatny urlop naukowy;

- wynagrodzenie za płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej;

- dodatek specjalny;

- zwiększone wynagrodzenie wypłacane na podstawie art. 151 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli są wypłacane w związku z realizacją prac w ramach działalności o charakterze twórczym.

Treść umowy o pracę stanowi, że wynagrodzenie określone w umowie o pracę obejmuje także wynagrodzenia za wykonane w ramach stosunku pracy utwory w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zwiększone koszty uzyskania przychodu stosuje się na wniosek składany przez pracownika przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia, który oświadcza, że w roku podatkowym w ramach wykonywanych obowiązków wynikających ze stosunku pracy:

- wykona utwory w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w rozumieniu art. 22 ust 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- indywidualnie określa udział procentowy swojego wynagrodzenia z tytułu pracy twórczej,

- oświadcza, że w wypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmiany wysokości udziału procentowego wynagrodzenia za pracę twórczą, zobowiązany jest złożyć niezwłocznie nowe oświadczenie.

Z powyższego stanu narodziły się następujące pytania:

Czy Uczelnia jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjmując opisany sposób ustalania wynagrodzenia za działalność twórczą, o której mowa w art. 22 ust 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma prawo zastosować 50 % kosztów uzyskania przychodu?

Czy Uczelnia, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjmując opisany sposób wynagradzania za działalność twórczą, w stosunku do pracowników dydaktycznych wykonujących działalność twórczą w zakresie działalności dydaktycznej ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, tzn. czy działalność dydaktyczna mieści się w definicji działalności naukowo-dydaktycznej, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W pytaniu pierwszym Uczelnia może jako płatnik stosować 50% koszty uzyskania przychodu przyjmując opisany powyżej sposób ustalania wynagrodzenia za działalność twórczą, o której mowa w art. 22 ust 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ spełnione zostają wszelkie przesłanki dające takie prawo:

- wykonywana praca w ramach stosunku pracy stanowi utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z poźn. zm.),

- wykonywana praca w ramach stosunku pracy stanowi działalność, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- treść umowy o pracę stanowi, że wynagrodzenie określone w umowie o pracę obejmuje także wynagrodzenie za wykonane w ramach stosunku pracy utwory w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Rektor jako pracodawca stworzył przejrzysty mechanizm pozwalający precyzyjnie określić wysokość wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym i wprowadził stosowne uregulowania obowiązujące pracodawcę i pracowników w tym zakresie, przyjął sposób ustalania i różnicowania wynagrodzenia w ramach stosunku pracy na część należną za przeniesienie majątkowych praw autorskich do stworzonych utworów i na część, która nie jest związana z pracą twórczą. Na podstawie winsoku każdy pracownik indywidualnie określa procentowy udział wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich w wynagrodzeniu ogółem ze stosunku pracy. Przyjęte w Uczelni zasady umożliwiają w precyzyjny sposób ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę twórczą liczone wg ustalonego procentu w stosunku do wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Zmiany od 2018 r., nie oznaczają utraty prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tych nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 108 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, którzy - niezależnie od zakwalifikowania do określonej grupy - w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odwołują się do praw autorskich określonych w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, których interpretacja należy do resortu kultury i dziedzictwa narodowego, wyjaśnień w tym zakresie powinien także udzielić ten resort”.

Zdaniem Uczelni pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowisku wykładowcy lub starszego wykładowcy, których prace twórcze powstają w ramach stosunku pracy wyłącznie w ramach obowiązków określonych dla pracowników dydaktycznych, mają prawo do korzystania z preferencyjnych stawek kosztów uzyskania przychodów, ponieważ wykonywana przez nich praca stanowi działalność, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.