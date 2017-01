Zapłata za pracownika zaległych składek na ZUS - skutki w PIT

Tak wynika z wyroku WSA w Lublinie z 30 listopada 2016r., I SA/Lu 549/16.

Sprawa dotyczyła spółki posiadającej status pracodawcy. Pracodawca wypłacał z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) świadczenia pieniężne zróżnicowane, ale tylko w oparciu o dochód pracownika osiągnięty w zakładzie pracy. W wyniku kontroli ZUS podniósł, że wypłata świadczeń pieniężnych z ZFŚS powinna być oparta o dochód pracownika na członka rodziny, a nie jedynie od dochodu pracownika w zakładzie pracy. W rezultacie po przeprowadzonej kontroli ZUS oraz przegranymi postępowaniami sądowymi spółka opłaciła z własnych środków zaległe składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń wypłaconych z ZFŚS, co do których ZUS zakwestionował prawidłowość zastosowania kryterium socjalnego. Obecnie spółka (płatnik) nie ma możliwości przeniesienia na pracownika kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w części w jakiej powinna ona obciążać pracownika.

Na tym tle spółka powzięła wątpliwość, czy zapłata za pracownika (a także byłego pracownika) zaległych składek na ubezpieczenie społeczne (w części, w której obciążają one wynagrodzenie pracownika), stanowi przychód w rozumieniu ustawy o PIT i czy spółka ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od takich świadczeń.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że płatnik składek ubezpieczeniowych, uiszczając zaległe składki w części należnej od wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, nie dokonuje żadnego przysporzenia majątkowego, zwiększającego majątek pracowników (nie otrzymują oni od płatnika jakichkolwiek świadczeń). Tym samym u pracowników, za których płatnik składek uiścił zaległe składki, nie powstanie przychód.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że z ogólnej definicji przychodów zawartej w art. 11 ustawy o PIT wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji, zdaniem organu, przychodem ubezpieczonego (pracownika lub byłego pracownika spółki) są składki uiszczone przez płatnika, które zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych powinien zapłacić ubezpieczony i których w roku ich opłacenia ubezpieczony nie zwrócił płatnikowi składek. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy pracodawca ureguluje składki na ubezpieczenie za pracowników w tej części, w której powinny być pokryte z dochodu pracowników, to dla pracowników jest to przychód ze stosunku pracy.

Rację spółce przyznał jednak WSA w Lublinie. W ocenie sądu spółka odprowadzając składkę jako płatnik wykonała swój ustawowy obowiązek. Ponadto skutkiem tego nie jest, wbrew stanowisku organu, powstanie przychodu, od którego powstaje obowiązek podatkowy po stronie podatnika. W związku z tym sąd przychylił się do stanowiska i argumentacji spółki.

Patrycja Łukasiewicz