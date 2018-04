Co zmieniło się w prawie podatkowym w związku z programem opcji menadżerskich?

W wyniku realizacji programu opcyjnego utworzonego przez tę spółkę podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej. Nie dotyczy to sytuacji, w których pracownik otrzymuje tylko ekwiwalent pieniężny z tytułu uczestnictwa w programie nie uzyskując prawa do faktycznego objęcia lub nabycia akcji.