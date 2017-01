PFR 2017 - wstępnie wypełniony PIT za 2016 rok

Ministerstwo Finansów poinformowało naszą redakcję, że w połowie marca 2017 r. udostępni podatnikom na Portalu Podatkowym usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. PFR (Pre-Filled tax Return) w roku 2017 adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które zobowiązane są do rozliczenia rocznego za rok 2016 na formularzu PIT-37 oraz uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych i obowiązani są do rozliczenia na formularzu PIT-38.