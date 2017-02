Urząd skarbowy wypełni PIT za podatnika - już od 15 marca 2017 r.

Rząd zaakceptował we wtorek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza możliwość rozliczania PIT przez urzędy skarbowe - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. Tego samego dnia rządowy projekt ten trafił do Sejmu.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W myśl noweli, jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z możliwości wypełnienia zeznania PIT przez urząd skarbowy, będzie mógł wypełnić elektronicznie wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego.

Ta nowość będzie dostępna dla podatników, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników określonych w art. 31 (pracodawcy), art. 33 (spółdzielnie), art. 34 (organy rentowe), art. 35 ust. 1 pkt 1 (podmioty wypłacające renty i emerytury z zagranicy), 2 (podmioty wypłacające stypendia), 4 (areszty, zakłady karne) i 7 (centrum integracji społecznej) lub art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Urzędy skarbowe, jak informuje CIR w komunikacie, będą przygotowywać zeznania podatkowe dla osób rozliczających się indywidualnie i wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci. To rozwiązanie ma zostać wprowadzone już do rozliczeń PIT za 2016 r.

Zlecenie wykonania zeznania podatkowego będzie można wydać za pośrednictwem strony resortu finansów lub strony własnego banku. W takim wniosku trzeba będzie wypełnić tylko podstawowe dane - numer PESEL, rok za który wniosek jest wypełniany, dane teleadresowe, właściwy urząd skarbowy, adres mailowy, a także ewentualnie organizację pożytku publicznego, na którą chce się przeznaczyć 1 procent. Ci, którzy będą chcieli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub skorzystać z jakiejś ulgi, będą musieli dodatkowo to zaznaczyć.

"Wniosek do urzędu skarbowego trzeba będzie składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej lub przez portal podatkowy albo za pośrednictwem banków. Będzie go można podpisać: podpisem kwalifikowanym; profilem zaufanym; kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni; przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem banków)" - głosi komunikat CIR.

Na sporządzenie zeznania podatkowego urząd skarbowy będzie miał maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez podatnika. Podatnik otrzyma informację o sporządzeniu zeznania podatkowego na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany we wniosku. Przygotowane przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe będzie udostępniane podatnikowi w systemie teleinformatycznym do akceptacji lub odrzucenia. Jeżeli nie zrobi się nic do upływu terminu złożenia zeznania, będzie ono ważne automatycznie.

"W rezultacie uchylono przepis, na podstawie którego płatnicy rozliczali podatek za swoich pracowników (oznacza to rezygnację z formularza PIT-12). W 2016 r. płatnicy rozliczyli zeznania podatkowe jedynie za ok. 421 tys. pracowników" - dodaje CIR.

Jeszcze prościej będą mieli emeryci i renciści. "Podatnicy, którzy otrzymują dochody wyłącznie od organów rentowych i nie korzystają z żadnych odliczeń, czyli emeryci i renciści, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. podatku. Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT byłoby traktowane jak zeznanie podatkowe. Oświadczenie podatnik mógłby złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Szacuje się, że takich podatników może być nawet 11 mln" - czytamy w komunikacie CIR.

"Dotąd podatnik sporządzał zeznanie, my kontrolowaliśmy, a teraz będzie na odwrót, my sporządzimy, a podatnik nas skontroluje, jeśli będzie chciał" - mówił na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej, prezentującej nowe rozwiązanie, dyr. Tomasz Strąk z MF.

Wiceminister finansów Marian Banaś dodawał na tej samej konferencji, że ma nadzieję, że parlament szybko przyjmie ustawę, bowiem "jest wielkim ułatwieniem" dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwłaszcza dla emerytów i rencistów.

Zdaniem Banasia zmiana będzie też dużym uproszczeniem w funkcjonowaniu administracji. W zeszłym roku rozliczeniami papierowymi 7 mln podatników zajmowało się 15 tys. urzędników. Wiceminister wskazał, że potencjał ten będzie można wykorzystać do rozliczenia VAT.

Znowelizowana ustawa, jak dodaje CIR w komunikacie, ma wejść w życie 15 marca 2017 r. "Rozliczenie podatku PIT na nowych zasadach będzie możliwe już w przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. Wtedy wniosek do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy trzeba będzie złożyć w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r. Z kolei emeryci i renciści oświadczenie będą mogli złożyć do 30 kwietnia. Płatnicy nowe regulacje będą stosować do dochodów uzyskanych przez pracowników w 2017 r. Począwszy od 2018 r. wnioski do urzędu skarbowego będzie można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia, a oświadczenia – od 1 stycznia do 30 kwietnia" - głosi komunikat CIR. (PAP)